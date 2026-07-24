Wanda Nara lanzó Academia Wanda y promete enseñar cómo alcanzar la independencia económica

Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública con el lanzamiento de Academia Wanda, un curso online en el que promete compartir las herramientas que, según explica, le permitieron transformar su nombre en un negocio rentable y alcanzar independencia económica.

La propuesta fue presentada a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono íntimo y sin maquillaje, la empresaria contó que se trata de un proyecto en el que trabajó durante mucho tiempo y al que definió como uno de los desafíos más importantes de su carrera.

Qué propone Academia Wanda

Según explicó Wanda Nara, el objetivo del curso es brindar herramientas para fortalecer la autoestima, desarrollar una marca personal y animarse a emprender.

La empresaria sostiene que la formación está pensada especialmente para mujeres que buscan generar sus propios ingresos y dejar de depender económicamente de otras personas. "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan para creer en ustedes mismas, crear lo que quieran, hacer crecer sus empresas o animarse a empezar una", expresó durante la presentación.

Método basado en su experiencia

La conductora aseguró que todo el contenido está construido a partir de su recorrido profesional y personal, incluyendo los aciertos y también las dificultades que enfrentó.

Según explicó, el curso aborda situaciones que muchas personas atraviesan al momento de emprender, como el miedo al fracaso, la falta de confianza o los bloqueos para avanzar con proyectos propios.

Además, afirmó que quienes completen la capacitación encontrarán respuestas a preguntas frecuentes sobre cómo desarrollar una identidad profesional sólida y convertir una idea en una fuente de ingresos.

Cuánto cuesta el curso de Wanda Nara

Academia Wanda tiene un valor de 100.000 pesos argentinos, o 67 dólares para quienes lo adquieran desde el exterior.

La capacitación está compuesta por diez módulos, narrados por la propia Wanda Nara, quien aseguró haber revisado y reformulado el contenido en varias oportunidades antes de lanzarlo.

También contó que dedicó largas jornadas de trabajo a perfeccionar cada parte del material para que la experiencia de quienes lo realicen sea lo más completa posible.

Una apuesta que ya genera repercusión

El lanzamiento despertó reacciones inmediatas en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre la propuesta, su precio y el contenido que ofrecerá. Mientras algunos valoraron la iniciativa y el recorrido empresarial de Wanda Nara, otros cuestionaron la promesa de enseñar un método para alcanzar independencia económica.

Lo cierto es que, una vez más, la empresaria consiguió instalar un tema de conversación y sumar un nuevo proyecto a su carrera, esta vez enfocado en la capacitación online y el desarrollo personal.

O.P.