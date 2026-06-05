Mercado Pago lanzó un prode gratuito con importantes premios en dólares

La aplicación de Mercado Pago sumó una nueva propuesta vinculada al Mundial 2026, pensada para que los usuarios puedan pronosticar los resultados de cada encuentro de forma totalmente gratuita y competir por importantes sumas de dinero en efectivo y órdenes de compra.

La iniciativa, denominada Fixture 2026, ya está disponible dentro de la plataforma y permanecerá abierta durante todo el desarrollo de la competencia internacional. Los participantes podrán registrar sus predicciones antes del inicio de cada partido, sumando puntos según el nivel de precisión del pronóstico. El sistema otorgará seis puntos por acertar el marcador exacto de un partido, tres puntos por adivinar al ganador o el empate sin coincidir en los goles, y cero puntos en caso de error.

Al finalizar el torneo, el acumulado de puntos definirá las posiciones de una clasificación general. Quienes queden en los tres primeros puestos participarán de una trivia decisiva que entregará recompensas en dólares depositadas de forma directa en la cuenta digital. El ganador del primer puesto se llevará 50.000 dólares, el segundo obtendrá 20.000 dólares y el tercero se quedará con 10.000 dólares.

La propuesta también contempla la entrega de beneficios inmediatos durante el transcurso de la Copa del Mundo. Las jornadas que tengan partidos programados contarán con reparto de premios de hasta 20 millones de pesos, distribuidos en 2.000 órdenes de compra diarias de 10.000 pesos cada una para utilizar en Mercado Libre o Mercado Pago, destinadas a los usuarios con mejor desempeño que respondan de forma rápida y correcta las preguntas de la trivia del día.

La dinámica permite a los participantes crear torneos privados de hasta 50 integrantes para competir de manera independiente en un ranking interno con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Para participar de la propuesta, que es apta para mayores de 18 años, se debe ingresar desde el celular a la sección de beneficios de la aplicación.

EBW