La violencia no para: balearon una casa y un hombre resultó herido en Comodoro

Un hombre de 44 años resultó herido de arma de fuego este viernes por la noche en el barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró cerca de las 21:50 en el edificio 73. Según la información policial, la víctima se encontraba en el interior de la vivienda cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles a la altura del tórax.

Tras el episodio, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a personal de la División Policial de Investigaciones. Además, se aguardaba el arribo de Criminalística para realizar la correspondiente inspección ocular en el lugar. Fuentes oficiales indicaron que se efectuó un rastrillaje en la zona, aunque no se encontraron cámaras de seguridad que permitan aportar registros del ataque.

Versiones indicaron que por las características del hecho no se descarta una ajuste de cuenta en una pelea entre bandas como viene ocurriendo últimamente en la ciudad petrolera.