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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Epuyén renovó la conducción de su Cuerpo Activo

La institución anunció el relevo de la Jefatura del Cuerpo Activo y presentó a Juan Domingo Seguel como nuevo jefe.
Por Redacción Red43

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Los Bomberos Voluntarios de Epuyén concretaron el relevo de la Jefatura de su Cuerpo Activo en el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario. La institución confirmó la designación del Suboficial Mayor Juan Domingo Seguel como nuevo jefe de cuerpo y del Suboficial Mayor Alberto Brito como segundo jefe.

 

La renovación de la conducción coincidió con una fecha emblemática para el sistema bomberil argentino y estuvo acompañada por un reconocimiento al trabajo realizado por el Oficial Inspector Víctor Gonzalo Gómez Pol, quien encabezó el Cuerpo Activo durante los últimos años.

 

Reconocimiento a la gestión saliente

Desde la institución agradecieron a Gómez Pol por su compromiso, liderazgo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del cuerpo.

 

 

El relevo de la jefatura forma parte de un proceso de continuidad institucional que busca sostener el trabajo realizado y proyectar nuevas metas para los próximos años.

 

Dos referentes históricos del cuartel

La designación de Juan Domingo Seguel y Alberto Brito representa un reconocimiento a una extensa trayectoria dentro de Bomberos Voluntarios de Epuyén. Ambos son los integrantes con mayor antigüedad en actividad dentro del cuartel y acumulan décadas de servicio voluntario.

 

Desde la institución señalaron que los nuevos responsables encarnan valores como la vocación de servicio, el compromiso, la experiencia, la humildad y el sentido de pertenencia.

 

 

En el caso de Seguel, su historia dentro del cuartel se extiende por casi 25 años de servicio ininterrumpido. A lo largo de ese tiempo participó de numerosas intervenciones y tareas operativas, además de colaborar en la formación de nuevos integrantes.

 

Su experiencia y capacidad de conducción fueron algunos de los aspectos valorados al momento de asumir la responsabilidad de liderar el Cuerpo Activo.

 

 

 

O.P.

 

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