"Es un orgullo para toda la provincia": el caso del caballo René

La coordinadora de Fauna Urbana, Patricia Giacobone, se refirió a la histórica resolución judicial que reconoció al caballo René como "ser sintiente sujeto a derecho", una decisión que consideró un avance significativo en materia de protección animal para Esquel y toda la provincia.

"René fue un caballo que lo recibimos como depositarios judiciales. La semana pasada tuvimos la audiencia donde la fiscal Cecilia Bagnato pidió al doctor Carlos Richeri que se lo reconociera como ser sintiente sujeto a derecho", recordó.

La referente de Fauna Urbana explicó que este lunes se conoció la resolución favorable del magistrado. "Hoy tuvimos la noticia que gracias a la decisión del juez Carlos Richeri fue declarado ser sintiente sujeto a derecho", señaló.

Para Giacobone, el fallo marca un antes y un después en la provincia. "Para nosotros es un orgullo en la ciudad y en toda la provincia porque es el primer caso en declararse. Así que sienta precedente para futuros casos", afirmó.

Respecto a la situación en la que fue encontrado el equino, relató que presentaba un estado crítico al momento de ser rescatado. "Actuó Policía División Rural Trevelin, que lo trasladó hasta el hipódromo. Era un caballo que estaba muy flaco, en estado de desnutrición y ya peligrando su vida", indicó.

Además, recordó las dificultades que enfrentaron durante los primeros días de recuperación. "El día que lo recibimos no podía estar parado para trasladarlo, lo tuvieron que sujetar porque si no se caía", aseguró.

Giacobone explicó que René permaneció inicialmente bajo la guarda de Fauna Urbana, aunque luego fue trasladado para recibir una atención más adecuada. "Lo trasladamos a la chacra de un vecino que ahora está bajo su custodia y esperemos que ya quede bajo su tutela definitiva, que no sea devuelto a su tutor original porque a la larga vuelven a caer en lo mismo", manifestó.

Consultada sobre el impacto que podría tener esta resolución en otros expedientes, sostuvo que el fallo abre una puerta importante para el reconocimiento de derechos de los animales en futuras causas. "Por el momento hoy fue declarado y suponemos que va a haber muchos casos después de esto sentando precedentes. Pero a nivel provincial es el primero, y más en nuestra ciudad", destacó.

Finalmente, valoró el trabajo realizado entre la Fiscalía y las áreas involucradas en la protección animal. "Es todo un orgullo de la agencia ambiental. La verdad la doctora Bagnato es excelente como fiscal y trabajamos mucho en conjunto", concluyó.

R.G