El Bolsón reconoció a periodistas y trabajadores de prensa de la Comarca

En el marco del Día del Periodista, la Municipalidad de El Bolsón realizó este lunes un encuentro de reconocimiento destinado a periodistas, trabajadores de prensa y comunicadores de la localidad y de distintos puntos de la Comarca Andina.

La actividad fue encabezada por el intendente Bruno Pogliano y reunió a referentes de medios de comunicación en un desayuno. También participó el subsecretario de Comunicación y Prensa, Licenciado Franco Aversa.

Durante la jornada, los trabajadores de la comunicación recibieron un presente por parte del municipio como muestra de agradecimiento por la labor que desarrollan diariamente.

Reconocimiento a la tarea de informar

En su mensaje, Pogliano valoró el papel que cumplen los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos, resaltando la importancia de brindar información para que la ciudadanía pueda construir su propia opinión sobre los distintos temas de interés público.

El jefe comunal señaló que el periodismo atraviesa desafíos vinculados a los cambios tecnológicos, las transformaciones en los consumos informativos y un contexto económico complejo para los medios de comunicación.

Además, remarcó el esfuerzo de quienes sostienen diariamente la producción periodística en radios, portales digitales, medios gráficos y otros espacios de comunicación de la zona.

La libertad de prensa y el vínculo con los medios

Durante el encuentro también hubo referencias al rol de la libertad de prensa dentro de la vida democrática y a la importancia de garantizar el acceso a la información.

Pogliano expresó que mantiene una relación cercana con la actividad periodística debido a su historia familiar y remarcó que considera al periodismo una herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía informada.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento permanente de los medios locales y regionales en la difusión de acciones institucionales, actividades públicas y acontecimientos que forman parte de la vida cotidiana de la Comarca Andina.

Periodistas reconocidos durante la jornada

El encuentro fue una oportunidad para realizar un reconocimiento formal a periodistas y comunicadores que desarrollan su trabajo en distintos medios de la zona.

Entre las personas mencionadas se encuentran Pablo Makarczuk, Fabián Balasz, Luis Romero, Fernando Bonansea, Francisco Cooke, Franco Aversa, Rufi Harrison, Franco Furno, Ornella Perdomo, Ángel Morales, Roberto Corral, Candela Torres y Eugenia Carrizo.

O.P.