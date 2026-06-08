El Jardín Teatro prepara tres presentaciones de la obra "La Derrotada"

Esquel se prepara para el estreno de la obra "La Derrotada, Bar Nocturno".

Será los días 12, 13 y 14 de junio a las 21 horas, en El Jardín Teatro Laboratorio, con una entrada de $20.000 previo reserva al 2945 557251.

En su sinopsis, detallan que la obra transcurre "en un bar venido a menos, en un país venido a menos, seis trabajadoras sostienen cada noche la tarea de escenificar el absurdo, el fracaso y los sueños torcidos de la historia. Brecht sirve la caña, Lorca revuelve la sopa, y las mujeres del Bar La Derrotada ponen el cuerpo para que la tristeza no tenga la última palabra".

Entre canciones, humor, poesía y números delirantes, La Derrotada recupera el espíritu irreverente del kabarett para celebrar a quienes siguen adelante aun cuando todo parece perdido. Ajustarse las medias, retocarse el labial y salir a escena una vez más: porque el Kabarett no muere, se transforma.

En escena: Celia Vallés, Marta Calderero, Carla Diaz, Celeste Ávalos Pinilla, Macarena Jaramillo y Valentina Hassan. Dirección: Darío Castro y Jairo Bedoya.

Asistencia de producción y vestuario: Valentina Hassan Asistencia de dramaturgia: Melisa Stocco. Maquillaje y peinado: Andrea Pizzolitto. Iluminación: Federico Murtagh.

Con la colaboración de María Teresa Fernández, José Bava y El Cuartito Artesanías.

El Jardín Teatro Laboratorio se encuentra en Antártida Argentina 417.

SL