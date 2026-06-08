Invitan a descubrir los secretos del Carpintero Gigante

El próximo miércoles 10 de junio, vecinos, visitantes y amantes de la naturaleza tendrán la oportunidad de participar de una charla sobre el Carpintero Gigante, una de las especies más llamativas que habitan los bosques de la cordillera patagónica.

La propuesta se desarrollará a las 17 horas en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo y estará a cargo de la Dra. Valeria Ojeda, bióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), organismo de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Comahue y el CONICET.

La actividad será abierta al público, gratuita y no requiere inscripción previa.

Recorrido por la vida de una especie emblemática

Bajo el título “Carpintero gigante, claves para interpretarlo en el campo”, la charla buscará acercar herramientas para comprender mejor el comportamiento y los hábitos de esta ave que se convirtió en uno de los símbolos de los bosques andino-patagónicos.

Durante el encuentro se abordarán aspectos relacionados con su forma de vida, sus conductas más frecuentes y las señales que permiten identificar su presencia en el entorno natural.

El Carpintero Gigante es reconocido por su gran tamaño, su característico plumaje y los sonidos que produce al golpear los troncos de los árboles. Su presencia suele despertar el interés de observadores de aves, fotógrafos y visitantes que recorren la Patagonia.

Especie vinculada a los bosques nativos

Esta ave depende estrechamente de los ambientes boscosos donde encuentra refugio, alimento y sitios para anidar. Por esa razón, su conservación está ligada al buen estado de los bosques nativos de la cordillera.

Las investigaciones desarrolladas en los últimos años permitieron ampliar el conocimiento sobre su comportamiento y sobre la importancia que cumple dentro de los ecosistemas.

Actividad gratuita para todo público

Desde el Parque Nacional Lago Puelo invitan a participar de esta propuesta destinada tanto a personas interesadas en la observación de aves como a quienes desean acercarse por primera vez al mundo de la fauna silvestre.

La actividad se realizará en el Centro de Visitantes del área protegida y no tiene costo de participación.

La iniciativa forma parte de las acciones de educación ambiental y divulgación científica que se desarrollan en el Parque. Quienes asistan podrán conocer más sobre uno de los habitantes más representativos del bosque patagónico y descubrir cómo interpretar sus rastros, sonidos y comportamientos en el campo.

O.P.