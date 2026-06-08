Adopción, paseos, cuidados y cuentos con animales, las distintas actividades que propone Fauna Urbana Esquel

Patricia Giacobone, coordinadora de Fauna Urbana Municipal de la ciudad de Esquel, explicó el trabajo con espacios educativos incentivando a que vecinos y vecinas compartan el cuidado de animales de compañía.



Para ello, invitaron a estudiantes que puedan narrar historias: “estamos con el tema de los cuentos en las escuelas, que fue una propuesta muy bonita, de acuerdo a algunas escuelas ya tenemos que ir a retirar los cuentos que le hicimos a los niños que contaran sus experiencias con su animal de compañía. Así que después vamos a elegir uno de los cuentos para publicarlos en todos los medios y que, bueno, si bien son todos muy valiosos desde el momento que participan van a tener su distinción”.



De las palabras a los hechos, con paseos y adopción de animales: “tenemos cinco bebés que pueden venir a adoptarlos, tenemos otros diez en proceso de adopción y tenemos cinco con custodia, más los de planta permanente que hace años que están acá, que también queremos darle una bella vida y buscarle un hogar. En un total son 22 animales para dar en adopción”.



Adopción responsable y cuidado en tanto a pasear los animales que están a resguardo de Fauna Urbana: “pueden venir los vecinos de la ciudad a buscarlos, a pasearlos y después de volvernos. Recordamos que estamos desde siete de la mañana a siete de la tarde”.



El fin de semana incluso se acercaron desde el Rotary Club a pasear y a donar alimento para los animales en tránsito, buenas acciones que muestran el compromiso local con la institución.



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