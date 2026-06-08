-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelinluminarias led
08 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: instalan nuevas luces LED en la Costanera

El intendente Héctor Ingram y la Cooperativa 16 de Octubre iniciaron la renovación lumínica en la Costanera Raúl Alfonsín. La llegada de la tecnología LED mejorará la seguridad entre los puentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa de Servicios Públicos 16 de Octubre comenzó con la renovación del alumbrado público en la Costanera Raúl Alfonsín de Trevelin, específicamente en el sector denominado “entre puentes”.

 

Esta obra se concreta tras las gestiones conjuntas del intendente Héctor Ingram y el Consejo de Administración de la empresa prestadora, en el marco de un plan integral de modernización lumínica.

 

 

 

El propio Ingram destacó el impacto inmediato de los trabajos en el lugar: “Es notoria la diferencia de luminosidad entre las nuevas farolas de tecnología led respecto a las que hemos utilizado hasta ahora. Es un avance importante, en especial en lo referente a la seguridad”.

 

Asimismo, el mandatario local expresó su agradecimiento formal “al Consejo de Administración, en particular a los consejeros por Trevelin que respaldaron las gestiones, y al Ingeniero Isidro Regis porque rápidamente se pudo avanzar con esta inversión”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Profundo pesar en Esquel por el fallecimiento del abogado Héctor Andrés Sarquis
2
 Investigan una tentativa de homicidio tras un violento enfrentamiento en Aldea Escolar
3
 Una camioneta volcó sobre la Ruta 259 por la presencia de hielo
4
 Fidelmira Navarro Vasquez QEPD
5
 Cuatro detenidos por agredir a policías durante un control en Esquel
1
 Adopción, paseos, cuidados y cuentos con animales, las distintas actividades que propone Fauna Urbana Esquel
2
 Dos personas fueron imputadas tras procedimientos antidrogas en la Comarca Andina
3
 Trevelin: instalan nuevas luces LED en la Costanera
4
 Invitan a descubrir los secretos del Carpintero Gigante
5
 La Justicia frenó obras y cambios en un terreno en disputa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -