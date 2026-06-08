Trevelin: instalan nuevas luces LED en la Costanera

La Cooperativa de Servicios Públicos 16 de Octubre comenzó con la renovación del alumbrado público en la Costanera Raúl Alfonsín de Trevelin, específicamente en el sector denominado “entre puentes”.

Esta obra se concreta tras las gestiones conjuntas del intendente Héctor Ingram y el Consejo de Administración de la empresa prestadora, en el marco de un plan integral de modernización lumínica.

El propio Ingram destacó el impacto inmediato de los trabajos en el lugar: “Es notoria la diferencia de luminosidad entre las nuevas farolas de tecnología led respecto a las que hemos utilizado hasta ahora. Es un avance importante, en especial en lo referente a la seguridad”.

Asimismo, el mandatario local expresó su agradecimiento formal “al Consejo de Administración, en particular a los consejeros por Trevelin que respaldaron las gestiones, y al Ingeniero Isidro Regis porque rápidamente se pudo avanzar con esta inversión”.

EBW