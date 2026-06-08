El último baile: los hitos que Messi puede alcanzar en su adiós mundialista

A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, el ambiente futbolístico se tiñe de un tinte nostálgico. Todo indica que esta será la última participación de Lionel Messi en el torneo más importante del mundo, cerrando una era dorada para el deporte. Con 38 años y una trayectoria que ya lo ha consagrado como una leyenda viviente, el astro argentino llega a esta edición no solo con el deseo de gloria colectiva, sino con el objetivo de pulverizar marcas que parecían imposibles.

Si Messi pisa el campo de juego en esta edición, alcanzará un registro sin precedentes en la historia del fútbol profesional: será el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo. Si bien otros referentes han logrado cinco participaciones, Messi se consolidará como el futbolista con mayor longevidad competitiva en la historia del torneo, una marca que subraya su vigencia absoluta a lo largo de dos décadas.

La trayectoria mundialista de Messi

La vigencia de Lionel Messi no es casualidad; es el resultado de un camino que comenzó hace dos décadas y que ha dejado una huella indeleble en cada sede que pisó:

Alemania 2006: Su debut en la escena mundial. Con apenas 18 años, Messi tuvo sus primeros minutos bajo la tutela de José Pekerman. Marcó su primer gol ante Serbia y Montenegro, mostrando al mundo que una nueva estrella había nacido.





Sudáfrica 2010: Bajo la dirección técnica de Diego Maradona, Messi llegó como el mejor jugador del mundo. Aunque el equipo no logró concretar el objetivo y el gol se le hizo esquivo, su influencia en el juego fue total, consolidándose como el conductor del equipo.





Brasil 2014: El torneo que lo consagró como el líder absoluto de Argentina. Llevó al equipo a la final en el Maracaná, siendo pieza clave con cuatro goles en la fase de grupos. Recibió el Balón de Oro del torneo, aunque la gloria máxima se escapó por detalles en la definición ante Alemania.





Rusia 2018: En un contexto de crisis institucional y deportiva para la Selección, Messi asumió la responsabilidad en los momentos críticos, destacándose con aquel gol inolvidable ante Nigeria que permitió el pase a octavos de final.





Qatar 2022: La cumbre de su carrera. Tras un inicio difícil, Messi alcanzó un nivel de juego superlativo, liderando a Argentina a su tercer título mundial. Marcó en todas las instancias de eliminación directa y coronó su trayectoria levantando el trofeo más preciado en el Estadio Lusail.





Los desafíos goleadores y estadísticos

El Mundial 2026 le ofrece a Messi la oportunidad de seguir escalando en las tablas históricas de registros individuales:

El récord de goleador histórico: El máximo anotador en la historia de los Mundiales es el alemán Miroslav Klose, con 16 goles. Messi cuenta actualmente con 13 tantos en su haber. Un torneo destacado, sumado al nuevo formato ampliado que garantiza más partidos, lo pone en una posición privilegiada para intentar alcanzar o superar esa cifra histórica.

Partidos disputados: Tras haber superado la marca de Lothar Matthäus en Qatar 2022, Messi ya ostenta el récord de mayor cantidad de encuentros disputados en Mundiales (26). Con el nuevo formato del torneo que permite jugar hasta ocho partidos, el argentino tiene el camino despejado para establecer un número difícil de alcanzar para cualquier generación futura.

Más victorias: Messi está muy cerca de superar las 17 victorias que acumuló Miroslav Klose a lo largo de su carrera mundialista. Teniendo en cuenta que Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, ganar un solo partido le permitiría al capitán argentino liderar en solitario este registro.

El fin de una era

La posibilidad de que este sea su último Mundial añade un componente emocional innegable. Para los aficionados, este torneo no es solo una competencia deportiva, sino la oportunidad de disfrutar una vez más del talento de quien ha redefinido el fútbol moderno.