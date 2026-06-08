Esquel presentó ante el Banco Mundial el proyecto de su nueva portada de acceso

Durante el último fin de semana, el intendente Matías Taccetta acompañó a la comitiva en una recorrida por distintos puntos de la región, donde pudieron conocer inversiones turísticas, desarrollos urbanísticos y emprendimientos vinculados al agroturismo.

Por otra parte, este lunes por la mañana, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, encabezó el encuentro en el que se expuso el proyecto para la construcción de una nueva portada de acceso a Esquel sobre la Ruta Nacional N° 259.

La iniciativa contempla la creación de un espacio integral que incluirá una oficina de información turística, un centro interpretativo del Parque Nacional Los Alerces, baños públicos y dependencias destinadas a fuerzas de seguridad y agentes de inspección, con el objetivo de brindar mejores servicios tanto a residentes como a visitantes.

La propuesta forma parte de una visión de desarrollo que busca consolidar a Esquel como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia, para fortalecer además la infraestructura y los servicios vinculados al ingreso a la ciudad.

Al respecto, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de la visita de los representantes del organismo internacional y valoró el interés demostrado por conocer los proyectos que se llevan adelante en la ciudad.

“Quiero agradecer la presencia de las autoridades del Banco Mundial en Esquel. Es muy importante que puedan conocer de primera mano el trabajo que estamos realizando y los proyectos que tenemos para seguir transformando nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, señaló que “la nueva portada de acceso es una obra estratégica que mejorará la recepción de quienes nos visitan y permitirá centralizar servicios fundamentales vinculados al turismo, la seguridad y la información para los visitantes”.

Taccetta también remarcó que durante su estadía los representantes del Banco Mundial recorrerán distintos espacios y proyectos productivos que se desarrollan en Esquel. “Tenemos una ciudad con un enorme potencial y estamos convencidos de que el crecimiento se construye generando oportunidades, fortaleciendo la producción y gestionando obras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso es muy valioso que puedan conocer todo lo que se está haciendo en Esquel”, afirmó.

Los representantes del Banco Mundial continuarán durante los próximos días con una agenda de actividades que incluye visitas a diferentes iniciativas productivas y proyectos impulsados por el municipio, con el fin de interiorizarse sobre las acciones de desarrollo económico, turístico y social que se llevan adelante en la ciudad.