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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Tecka honra la memoria de Ricardo Andrés Austin con un nuevo monumento

El proyecto, gestionado por los familiares del soldado Austin, busca preservar el legado del héroe local y reconocer el papel fundamental de su madre en la causa.
Por Redacción Red43

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