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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil continúa brindando atención veterinaria en Esquel

Esta semana, el servicio municipal funciona en las instalaciones de Fauna Urbana y busca promover el cuidado responsable de mascotas mediante distintas prestaciones destinadas a perros y gatos.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que el Quirófano Móvil continúa acercando servicios veterinarios a la comunidad, con atención en las instalaciones de Fauna Urbana, ubicadas en Chacabuco 55.

 

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fomentar el cuidado responsable de mascotas y fortalecer la salud animal en la ciudad.

 

 

 

Según se indicó, la atención se realiza los lunes y viernes por la mañana con turno previo, mientras que los martes, miércoles y jueves el servicio funciona a partir de las 13:30 horas por orden de llegada.

 

Respecto al servicio, Giacobone señaló: "El promedio que estipulamos siempre son entre 15 y 20 animales por día".

 

Para solicitar turnos y realizar consultas comunicarse al número 15691823.

 

 

R.G

 

 

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