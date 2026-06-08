El Quirófano Móvil continúa brindando atención veterinaria en Esquel

La Municipalidad de Esquel informó que el Quirófano Móvil continúa acercando servicios veterinarios a la comunidad, con atención en las instalaciones de Fauna Urbana, ubicadas en Chacabuco 55.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fomentar el cuidado responsable de mascotas y fortalecer la salud animal en la ciudad.

Según se indicó, la atención se realiza los lunes y viernes por la mañana con turno previo, mientras que los martes, miércoles y jueves el servicio funciona a partir de las 13:30 horas por orden de llegada.

Respecto al servicio, Giacobone señaló: "El promedio que estipulamos siempre son entre 15 y 20 animales por día".

Para solicitar turnos y realizar consultas comunicarse al número 15691823.

R.G