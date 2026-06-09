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Por Redacción Red43

Lago Puelo sumará bolsones de verduras a precio accesible mediante un acuerdo con la UTT

La propuesta permitirá que vecinas y vecinos de Lago Puelo accedan cada mes a bolsones de verduras frescas a través de un sistema organizado de compra y entrega.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Lago Puelo firmó un acuerdo marco con la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Patagonia para implementar un sistema de distribución mensual de bolsones de verduras frescas. La iniciativa busca acercar alimentos de calidad a precios accesibles y fortalecer el vínculo directo entre productores y consumidores.

 

El acuerdo comenzó a tomar forma tras una reunión encabezada por el intendente Iván Fernández junto a representantes del área social y económica del municipio y autoridades de la cooperativa.

 

Propuesta para acceder a verduras frescas

El convenio prevé la llegada mensual de bolsones surtidos de aproximadamente 5,5 kilos de verduras. Los mismos podrán retirarse durante los primeros días de cada mes en el Departamento de Economía Social y Oficina de Empleo.

 

 

La modalidad elegida contempla la compra anticipada mediante billetera virtual. De esta manera, se busca organizar la cantidad de pedidos y garantizar una distribución ordenada de los productos.

 

Desde el municipio explicaron que este mecanismo permite optimizar la logística y asegurar que cada bolsón llegue a quienes realizaron previamente la reserva.

 

Trabajo conjunto entre el municipio y la cooperativa

Para avanzar con la puesta en marcha del proyecto, el intendente mantuvo un encuentro con Alfonsina Leiva, directora de Desarrollo Social; Julieta Ortiz, responsable del Departamento de Economía Social y Oficina de Empleo; y Juan Pablo Acosta, presidente de UTT Patagonia.

 

 

Además de facilitar el espacio para la entrega, la Municipalidad de Lago Puelo colaborará con las tareas logísticas necesarias para la recepción y distribución de los productos, incluyendo las labores de carga y descarga.

 

 

 

 

O.P.

 

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