Doce ciudadanos deberán decidir sobre un grave caso de abuso sexual

Este lunes quedó conformado el jurado popular que tendrá la responsabilidad de intervenir en un juicio por abuso sexual que se desarrollará bajo estricta reserva para resguardar la identidad de la víctima.

Durante la audiencia de Voir Dire fueron seleccionados los doce integrantes titulares del jurado y cuatro suplentes, con una composición equilibrada entre mujeres y hombres. A partir de ahora, serán quienes deberán escuchar las pruebas presentadas durante el debate, analizar los testimonios y pericias, y finalmente emitir un veredicto sobre el caso.

El proceso judicial se llevará adelante a puertas cerradas debido a la naturaleza del delito investigado.

Según se informó, la causa está relacionada con un presunto abuso sexual cometido ocurrido en la Comarca Andina contra una víctima que tenía 12 años al momento de los hechos. Por ese motivo, se mantiene reserva absoluta sobre cualquier dato que pudiera permitir la identificación de las personas involucradas.

La selección del jurado constituye una instancia fundamental dentro de este tipo de procesos, ya que los ciudadanos convocados deberán evaluar toda la evidencia presentada durante el juicio y determinar si la acusación logró acreditar los hechos.

La acusación estará a cargo de la fiscal María Bottini junto al procurador de Fiscalía Ismael Cerda. Ambos tendrán la tarea de exponer ante el jurado la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal y reconstruir lo sucedido a partir de las pruebas reunidas durante la etapa preparatoria.

Durante las jornadas de debate también declararán testigos y peritos, cuyas intervenciones serán analizadas por los integrantes del jurado antes de arribar a una decisión.

Por su parte, la defensa tendrá la oportunidad de presentar su propia teoría del caso, ofrecer pruebas y cuestionar los elementos expuestos por la acusación.

Una vez finalizada la producción de toda la prueba y escuchados los alegatos finales, el jurado popular deberá deliberar para alcanzar un veredicto. Su decisión marcará el cierre de una instancia central del proceso judicial.

El juicio se desarrollará respetando las medidas de protección previstas para este tipo de causas, con el objetivo de garantizar tanto el derecho de defensa como la preservación de la intimidad de la víctima.

O.P.