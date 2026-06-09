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09 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El tiempo cambia este martes con precipitaciones y más humedad en la cordillera

Después de varias jornadas dominadas por las nubes, las nieblas matinales y temperaturas bajas, este martes la Comarca Andina volverá a recibir precipitaciones.
Por Redacción Red43

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No se esperan grandes acumulados ni un evento de importancia, pero sí un cambio que muchas personas observan con buenos ojos. La llegada de humedad y las posibles nevadas en sectores altos de la cordillera aparecen como un aporte necesario en una temporada donde las precipitaciones vienen siendo discretas para la época.

 

Mañana fría y con nubes bajas

El día comenzará con abundante nubosidad y condiciones similares a las observadas durante las últimas mañanas.

 

En algunos sectores bajos podrían repetirse bancos de niebla y reducciones temporarias de visibilidad, especialmente durante las primeras horas.

 

 

Las temperaturas se moverán entre los 5° y 6°, con poco viento y un ambiente húmedo.

 

Las precipitaciones llegarán entre el mediodía y la tarde

Con el correr de las horas aumentarán las posibilidades de lluvia. Las precipitaciones previstas son débiles y de carácter intermitente, principalmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

 

La temperatura alcanzará valores cercanos a los 9°, mientras el cielo permanecerá cubierto prácticamente durante toda la jornada.

 

 

No se trata de un sistema intenso, aunque sí de un aporte de agua que resulta bien recibido luego de varios días con escasas precipitaciones.

 

Atención puesta en la cordillera

Uno de los aspectos que más interés genera es la situación en las zonas altas. La cota de congelación se mantendrá relativamente baja durante buena parte del día, favoreciendo nuevas acumulaciones de nieve en sectores elevados de la cordillera.

 

Aunque no serán nevadas importantes, cada episodio suma reservas para los meses más fríos y aporta humedad a ecosistemas que llegan a esta etapa del año con un nivel de sequedad que sigue siendo observado de cerca.

 

 

Un cambio que mira más allá del martes

La lluvia prevista para este martes difícilmente altere la rutina cotidiana de la Comarca Andina, pero sí representa una señal esperada.

 

En una zona donde el agua, la nieve y la humedad de los bosques son temas que atraviesan cada invierno y condicionan los veranos siguientes, incluso precipitaciones modestas adquieren otra dimensión.

 

 

 

O.P.

 

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