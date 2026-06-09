Esperanza de vida: Argentina logró un récord histórico de donantes de órganos

El Ministerio de Salud de la Nación, a través del Incucai, confirmó que la actividad registrada durante el último mes superó la marca histórica anterior de 96 donantes de órganos que se había reportado en junio de 2024. Los 109 operativos de procuración de órganos concretados en este periodo reciente, sumados a 98 procesos de donación de tejidos, permitieron que un total de 228 pacientes que se encontraban en la lista de espera de todo el país pudieran acceder de manera oportuna a un trasplante para mejorar o salvar sus vidas.

De los 228 trasplantes realizados, 140 fueron renales, 52 hepáticos, 17 cardíacos, 11 pulmonares, 4 renopancreáticos, 3 hepatorrenales y 1 pancreático. Además, se concretaron 124 trasplantes de córneas, lo que elevó el total de personas beneficiadas en el mes a 352 pacientes. Los operativos se llevaron a cabo en 17 provincias, liderando la estadística la provincia de Buenos Aires con 37 procesos, seguida por Santa Fe con 18, Córdoba con 12 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 10. Del total de donantes, 75 se generaron en establecimientos de salud públicos y 34 en instituciones privadas.

La provincia de Chubut también forma parte activa de este engranaje de salud federal, registrando en lo que va del año un total de 12 trasplantes de órganos gracias a donantes fallecidos y alcanzando una cifra de 32 trasplantes totales si se contemplan córneas y donantes vivos, de acuerdo con los últimos datos del Sistema de Información de Trasplante de la República Argentina. Actualmente, el territorio provincial cuenta con 113 residentes en lista de espera por un órgano y un donante real originado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, lo que sostiene una tasa de 1.66 donantes por millón de habitantes en la región en lo que va del periodo.

Desde la cartera sanitaria nacional indicaron que estos resultados reflejan la consolidación del Programa Procurar, implementado para abrir Unidades de Procuración de Órganos y Tejidos en los hospitales, lo que permite optimizar los tiempos y ampliar de manera directa la capacidad de respuesta médica en todo el territorio argentino.

EBW