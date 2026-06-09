Esquel ampliará redes de gas: Taccetta firmó un convenio que beneficia a más de 100 familias

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, firmó una carta de intención con la empresa Camuzzi Gas del Sur para avanzar en nuevas obras de ampliación de redes de gas en distintos sectores de la ciudad, una iniciativa que permitirá llevar el servicio a más de 100 familias.

El acuerdo es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre el municipio y la distribuidora, con el objetivo de concretar obras largamente esperadas por vecinos de sectores como Badén, Cañadón de Bórquez y el loteo Cipreses Sur III.

Según explicó Taccetta, el convenio establece que el municipio se hará cargo de la provisión de materiales y de los trabajos de zanjeo, mientras que Camuzzi será la responsable de ejecutar las obras.

“Es un trabajo que venimos realizando desde hace varios meses para poder avanzar en distintas obras de gas que hemos planificado para la ciudad y que fueron trabajadas junto a los vecinos y las sedes vecinales”, expresó el jefe comunal.

El intendente destacó que la concreción de estos proyectos es posible gracias a la ampliación de la capacidad del sistema de gas, luego de las gestiones realizadas ante el Gobierno Provincial y organismos nacionales para la incorporación de plantas compresoras.

“Hoy vecinos, comercios e industrias tienen la posibilidad de conectarse a un servicio tan esencial como es el gas”, señaló.

La primera obra comenzará en Badén II

Taccetta informó que la primera intervención se realizará en el sector de Badén II, donde ya se mantuvieron reuniones con los vecinos para explicar el alcance de los trabajos.

Además, indicó que los caños necesarios para la obra ya fueron adquiridos por el municipio y que los trabajos comenzarán en un plazo estimado de entre una semana y media y dos semanas.

La red llegará hasta el nicho de gas de cada vivienda, mientras que las conexiones internas deberán ser gestionadas posteriormente por cada usuario ante Camuzzi.

Buscan financiar las conexiones domiciliarias

Uno de los aspectos más importantes anunciados por el intendente es la posibilidad de implementar un sistema de financiamiento para las conexiones internas de los hogares.

La propuesta, que se trabaja junto a Camuzzi y el Gobierno Provincial, contempla la compra de materiales, artefactos y la contratación de gasistas matriculados, con la posibilidad de que los costos sean abonados a través de la factura del servicio de gas.

“Queremos darles facilidades a los vecinos para que puedan acceder al servicio. Sabemos que una vez conectados al gas, el gasto es mucho menor que el que tienen hoy con la leña o los tubos de gas”, afirmó.

El jefe comunal recordó que uno de los objetivos de la gestión es reducir progresivamente la dependencia de la asistencia vinculada al Plan Calor.

“Queremos que ningún vecino tenga que depender de la compra de leña o de la asistencia municipal. Llevar gas es mejorar la calidad de vida y darle dignidad a las familias”, sostuvo.

En paralelo, el municipio realiza un relevamiento de hogares que, pese a tener la red de gas frente a sus viviendas, aún no cuentan con el servicio debido a la imposibilidad económica de afrontar las instalaciones internas.

En ese sentido, Taccetta informó que ya fueron identificadas 55 familias de bajos ingresos que recibirán asistencia integral para concretar la conexión.

La ayuda incluirá la compra de materiales y la contratación de gasistas matriculados, con financiamiento conjunto entre el municipio y el Gobierno Provincial.

“En esos casos no se les cobrará a los vecinos. Vamos a destinar los fondos necesarios para que puedan conectarse a través de estas obras”, aseguró.