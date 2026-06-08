Dos personas fueron imputadas tras procedimientos antidrogas en la Comarca Andina

Dos allanamientos realizados en Lago Puelo y Mallín Ahogado terminaron con secuestro de drogas, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para una investigación federal por presunto comercio de estupefacientes al menudeo en la Comarca Andina.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la mañana del sábado6 de junio a partir de las 9:30, bajo la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo, dependiente de la Policía del Chubut. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Esquel y contaron con la participación de distintas unidades policiales de la zona.

Dos domicilios bajo investigación

Los allanamientos se concretaron en una vivienda ubicada sobre calle Arroyo Golondrinas, en el sector conocido como La Globa de Lago Puelo, y en un inmueble del barrio Los Milagros, en Mallín Ahogado, dentro del ejido de El Bolsón.

Las diligencias incluyeron registros domiciliarios, requisas personales y también controles sobre vehículos vinculados a la causa.

La investigación estaba orientada a determinar la existencia de actividades relacionadas con la venta de estupefacientes bajo la modalidad de entrega a domicilio y distribución en la vía pública.

Qué secuestró la Policía

Como resultado de los procedimientos, informaron el secuestro de aproximadamente 270 gramos de cogollos de cannabis que se encontraban fraccionados y presuntamente preparados para su comercialización.

Además, se incautaron 24 dosis de clorhidrato de cocaína, dos balanzas digitales de precisión, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares, documentación y otros elementos que serán incorporados al expediente judicial.

Desde la División Drogas Peligrosas señalaron que el material secuestrado será sometido a las pericias correspondientes en el marco de la causa federal.

Una investigación que se extendió por varias localidades

De acuerdo con la información oficial, la causa se inició a partir de tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, que logró reunir evidencia sobre movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Las pesquisas permitieron documentar presuntas operaciones que se realizaban en Lago Puelo, El Hoyo y otros puntos de la Comarca Andina, principalmente mediante entregas pactadas previamente y distribución en distintos sectores.

A partir de esos elementos, la Justicia Federal autorizó las medidas que finalmente se concretaron durante la jornada del sábado.

Dos personas quedaron imputadas

Como resultado del trabajo investigativo fueron identificadas dos personas mayores de edad, quienes quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal de Esquel, sujetas al avance de la investigación y a las actuaciones judiciales correspondientes.

En los procedimientos colaboraron efectivos de la División Drogas Esquel, Guardia de Infantería de Esquel, Grupo GRIM de El Hoyo y personal de la Comisaría 12 de la Policía de Río Negro con asiento en El Bolsón.



O.P.