Detectaron maniobras peligrosas y descubrieron que el auto tenía pedido de secuestro desde 2011

El seguimiento realizado desde el sistema de videovigilancia permitió localizar un vehículo que circulaba de manera errática. Minutos después, se confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de Puerto Madryn.

La vigilancia del sistema de cámaras de seguridad permitió detectar en El Bolsón un vehículo que realizaba maniobras peligrosas en plena vía pública. Lo que comenzó como una intervención preventiva terminó confirmando que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde 2011, situación que derivó en un operativo policial y en la intervención de la Fiscalía de turno.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 7 de junio. Desde el Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias, una operadora observó a través de las cámaras un Renault Clio que avanzaba de manera errática por la intersección de las calles San Martín y Curruhuinca.

Seguimiento en tiempo real

Según la información difundida por el Gobierno de Río Negro, los movimientos zigzagueantes del vehículo llamaron la atención de la operadora, quien consideró que la situación podía representar un riesgo para las personas que comenzaban a circular por la zona.

Lo que estaba ocurriendo fue comunicado a la Comisaría 12° de El Bolsón. Mientras tanto, desde el Centro de Monitoreo se mantuvo un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia para informar en tiempo real la ubicación y desplazamiento del automóvil.

Ese trabajo permitió que los efectivos contaran con datos precisos mientras se dirigían hacia el lugar para interceptar el rodado.

Dato inesperado durante la verificación

Paralelamente al seguimiento visual, desde el 911 RN Emergencias se realizaron consultas en las bases de datos disponibles para conocer la situación registral del vehículo.

Fue entonces cuando surgió el dato: el Renault Clio registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía del Chubut desde el año 2011, en una causa con intervención de la Justicia de Puerto Madryn.

A partir de esa información, los operadores continuaron aportando detalles sobre el recorrido del automóvil y su ubicación exacta para facilitar el procedimiento policial.

El operativo concluyó en pocos minutos

Apenas siete minutos después de la detección inicial, un móvil policial logró interceptar el vehículo en otro sector de El Bolsón.

Una vez detenido el rodado, confirmaron tanto el dominio como la situación registral informada previamente por el sistema. Tras la verificación correspondiente, se procedió al secuestro del automóvil y se dio intervención a la Fiscalía local para continuar con las actuaciones judiciales.

Desde el Gobierno de Río Negro remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre el sistema de monitoreo y el personal policial, una tarea que permitió localizar el vehículo y avanzar en el procedimiento que terminó con el secuestro del rodado que era requerido por la Justicia desde hace más de una década.

O.P.