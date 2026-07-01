Sorpresa en Rawson por una intensa nevada que no se registraba desde hace varios años

Rawson y Playa Unión amanecieron este miércoles bajo un paisaje inusual para la zona, luego de que alrededor de las 3:50 de la madrugada comenzaran a registrarse nevadas en distintos sectores de la ciudad.

El fenómeno sorprendió a los vecinos de la capital provincial, donde la nieve cubrió calles, vehículos y espacios verdes durante las primeras horas del día. Fue una de las nevadas más importantes de los últimos años.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una temperatura mínima de 0 °C, mientras que la máxima prevista es de 6 °C. Además, durante esta mañana la sensación térmica alcanza los -5 °C, en un contexto de persistencia del aire frío que afecta a gran parte de la Patagonia.

El SMN anticipa que durante la mañana se mantiene un 40% de probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve.

Tanto el casco céntrico de la ciudad capital como amplios sectores de Playa Unión se vistieron de blanco después de la intensa nevada que comenzó en la madrugada y se extendió durante varias horas. El paisaje era distinto y aunque en la noche del martes se preveía una baja importante en la temperatura nadie imaginó una nevada tan persistente como hacía muchos años no caía en Rawson.