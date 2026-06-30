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30 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Martes de frío extremo...y probabilidad de nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por el frío extremo y probabilidad de precipitaciones níveas en la ciudad durante este martes.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con el organismo oficial, se espera una temperatura mínima que se ubicará en torno a los -9°C, mientras que la máxima apenas alcanzará 1°C.

 

Los especialistas advierten sobre la posible ocurrencia de nevadas persistentes a lo largo del día, acompañadas por vientos leves de direcciones variables y una elevada sensación térmica invernal.

 

El cielo permanecerá mayormente cubierto, por lo que se recomienda circular con extrema precaución ante la posible formación de hielo en calzadas y abrigarse muy bien para este clima patagónico que, nos advirtieron, traerá un frente ártico y se hará notar. 

 

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