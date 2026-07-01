El Municipio intensifica tareas de mantenimiento y asistencia en sectores afectados por el hielo

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Esquel, Juan Carlos Fonseca, brindó detalles sobre los trabajos que se están desarrollando en la ciudad en el marco de las bajas temperaturas y las intervenciones de mantenimiento urbano.

“Hoy salimos a distribuir arena con sal en los barrios altos, cerca del Cañadón de Bórquez, en el área del barrio Don Bosco, y la subida de La Zeta habitualmente también, donde tuvimos mayor demanda”, explicó.

En ese sentido, indicó que se reforzó la presencia de equipos en sectores con mayor necesidad de asistencia. “Mandamos la mayor cantidad de gente a la zona de Alto Río Percy, fueron dos camionetas con personal para distribuir arena con sal, que es el sector de la escuela y la accesibilidad para las combis que trasladan los nenes desde sus casas hasta el colegio”.

Por otra parte, Fonseca señaló que varias obras se encuentran momentáneamente suspendidas por las condiciones climáticas y por cuestiones operativas. “Estamos en lo que es la parte de bacheo y hormigón con prácticamente todo suspendido”.

Además, explicó una situación puntual con el suministro de materiales. “Igual justo coincidió que estos días, además del frío, el proveedor no tenía disponible el equipo de hormigón, lo tuvo que mandar a reparar, así que por 15 o 20 días no teníamos disponibilidad de hormigón”.

Sin embargo, aseguró que continúan algunas tareas de preparación y movimiento de suelo. “Pero estamos trabajando con movimiento de suelo, en Pasaje Urrutia se está preparando toda la parte de moldes para llenar cuando esté el tiempo óptimo”.

Fonseca también mencionó avances en otras intervenciones urbanas. “Estamos con el lomo de burro ahí en la calle Holdich, que también se está poniendo el adoquinado, para por lo menos habilitar una mano”.

Finalmente, destacó que el área mantiene tareas permanentes de mantenimiento en distintos espacios públicos. “También nosotros cubrimos todo lo que es mantenimiento de edificios municipales, y de lo que es jardines maternales, así que siempre tenemos actividades”.

R.G