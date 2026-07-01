El Parque Nacional Los Alerces avanza con trabajos para reducir el riesgo de incendios forestales

En conjunto con la Dirección Regional Patagonia Norte de la APN y con la participación activa de pobladores residentes, el equipo del Parque Nacional implementa proyectos de manejo en sectores específicos del área protegida con el objetivo de reducir la acumulación de material combustible, favorecer la regeneración del bosque y contribuir a la prevención de incendios forestales.

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo orientada a ordenar intervenciones puntuales en áreas de uso público, sectores de uso intensivo, zonas de interfaz y otros puntos estratégicos del Parque Nacional, bajo criterios técnicos y ambientales. En ese marco, se busca avanzar junto a otros organismos locales en la construcción de un Plan de Manejo Integral para el área protegida.

En este esquema de trabajo, el Parque aporta la planificación técnica, define las áreas de intervención y supervisa el cumplimiento de los proyectos de manejo, mientras que los pobladores residentes realizan las tareas de limpieza, corte de especies arbóreas leñosas muertas caídas o en pie, y retiro del material autorizado en los sectores habilitados. Estas acciones no habilitan la extracción de leña en cualquier sector del Parque: el aprovechamiento del material leñoso puede realizarse únicamente por pobladores residentes y exclusivamente en las áreas previamente autorizadas.

R.G