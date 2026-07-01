Plan Galina: Esquel incorporó un tomógrafo con inteligencia artificial y duplicó la capacidad de su Sala de Diálisis

En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la inauguración del nuevo tomógrafo de última generación y de la ampliación de la Sala de Diálisis del Hospital Zonal de Esquel.

Las nuevas incorporaciones fortalecen la capacidad de respuesta del centro de salud, permitiendo duplicar la atención en tratamientos de diálisis e incorporar estudios de alta complejidad que reducirán las derivaciones hacia otros hospitales de la provincia.

Acompañaron al mandatario el secretario de Salud, Sergio Wisky; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el director del Hospital Zonal, Carlos Winter; la directora asociada, Lorena Lewis; y la directora administrativa, Paula Oriol.

Inversión en salud

Torres destacó que “este es el primer hospital público de Chubut que cuenta con una Sala de Diálisis de estas características”, y puso en valor la incorporación del tomógrafo de última generación al centro de salud, “que se suma al recurso humano altamente capacitado con el que cuenta Esquel”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo explicó que “se está haciendo una inversión muy importante en la segunda planta del hospital para consolidarlo como un centro de referencia a nivel comarcal”.

“Si bien estamos trabajando para recategorizar el hospital de Lago Puelo y que pueda contar con quirófano para descomprimir la demanda de atención en esa zona de la Comarca, es fundamental que el Hospital de Esquel cuente con las prestaciones y con la tecnología que necesita”, remarcó.

Las nuevas incorporaciones y obras en el nosocomio local “están enmarcadas en el Plan Galina, a través del cual seguimos sumando equipamiento médico”, precisó Torres, destacando que “una inversión de estas características también fortalece el recupero por prestaciones a pacientes con obra social, permitiendo reinvertir esos recursos en más infraestructura, equipamiento y servicios para el hospital”.

Salto de calidad

“Se ha dado un salto de calidad enorme en cuanto a la matriz sanitaria de toda la provincia, sumando la Telemedicina a localidades que no contaban con prestaciones fundamentales, lo que obligaba a muchos pacientes a recorrer entre 100 y 200 kilómetros para atenderse con un cardiólogo o realizar un examen preocupacional”, sostuvo el Gobernador.

En ese sentido, detalló que “gracias a esa tecnología, hoy los distintos pueblos de la provincia tienen acceso a numerosos profesionales y especialidades médicas sin necesidad de trasladarse”.

Torres ratificó que “vamos a seguir priorizando lo más importante, escuchando a los trabajadores del hospital y respondiendo a las necesidades de la comunidad. Esquel es una de las ciudades más importantes de Chubut y este hospital recibe pacientes de toda la Comarca, por lo que merece contar con las prestaciones y la tecnología necesarias para brindar una atención de calidad”.

Inversión sanitaria con mirada comarcal

Por su parte, el secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, destacó que “hemos tomado decisiones conjuntas priorizando un servicio esencial como la salud, con una mirada comarcal que contempla el impacto que tiene este hospital en toda la región”.

Respecto del nuevo tomógrafo, cuyo costo asciende a casi $600 millones, explicó que “es una inversión enorme porque los pacientes van a poder acceder en Esquel a diagnósticos mucho más precisos y rápidos ante cuadros como un ACV isquémico, lo que permitirá iniciar el tratamiento dentro de la ventana terapéutica y reducir significativamente el riesgo de secuelas”.

Asimismo, indicó que “también vamos a poder realizar nuevos estudios cardiológicos, porque este equipo incorpora inteligencia artificial y amplía significativamente las prestaciones disponibles respecto del equipamiento anterior”.

Wisky destacó además que “se adquirió un nuevo generador para el hospital, una torre laparoscópica y nuevos equipos de diálisis, entre otros insumos y equipamientos que mejoran el funcionamiento cotidiano del sistema de salud”.

Salto tecnológico en radiología digital

A partir de una inversión provincial de $583.000.000 se adquirió un tomógrafo Philips CT-3500 de 64 cortes con estación de adquisición y trabajo, un equipamiento de última generación que reemplaza al antiguo MX-16 de 16 cortes.

La nueva tecnología incorpora inteligencia artificial integrada y ofrece importantes mejoras operativas: reduce hasta un 75% el tiempo de escaneo y disminuye hasta un 80% la dosis de radiación recibida por el paciente.

Además, mejora la precisión diagnóstica, reduciendo en un 85% el ruido de imagen y aumentando un 60% la detección de lesiones de bajo contraste.

Entre las nuevas prestaciones, el equipo permitirá realizar procedimientos de cardiología no invasiva, estudios oncológicos avanzados, perfusión cerebral y atención de pacientes politraumatizados. Asimismo, cuenta con integración nativa a redes PACS/RIS y el personal del hospital comenzará su capacitación específica a mediados de julio.

Ampliación del Servicio de Diálisis

También quedó oficialmente habilitada la nueva Unidad de Diálisis, diseñada con un acceso independiente al edificio principal para optimizar la comodidad y la bioseguridad de los pacientes con insuficiencia renal crónica.

Actualmente, el servicio atiende de manera permanente a 13 pacientes en tratamiento, además de dar respuesta a la demanda de casos agudos.

La obra civil y el equipamiento abarcaron una superficie total de 38,96 metros cuadrados e incluyeron una sala de espera, un sector de recepción de pacientes con balanza digital y espacio para higiene, una sala de tratamiento de agua equipada con una máquina de ósmosis inversa que garantiza la calidad del agua utilizada en cada sesión y un baño adaptado.

El espacio cuenta además con cuatro sillones de diálisis, cada uno equipado con una máquina Fresenius 4008 S que incorpora el sistema KT/V online para el seguimiento personalizado de los tratamientos.

Con esta ampliación, el Hospital Zonal de Esquel duplicó su capacidad instalada para tratamientos de diálisis, fortaleciendo la atención de pacientes de toda la región cordillerana y consolidándose como un centro de referencia para toda la Comarca.

R.G