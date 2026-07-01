Desmalezado, nivelación y movimiento de suelo: así comenzará la obra del Parque Lineal

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de Esquel, Juan Carlos Fonseca, brindó detalles sobre el avance del proyecto del Parque Lineal, que se ejecuta de manera articulada entre distintas áreas municipales.

“El parque lineal lo trabajamos desde esta secretaría en conjunto con la subsecretaría de Espacio Verde y Dirección Técnica Ambiental que está a cargo de Carolina Lemir”, explicó.

En ese sentido, confirmó que ya existe un convenio firmado y que el inicio de las tareas está próximo. Asimismo, señaló que en el transcurso de la semana se presentará el plan de trabajo al Ejecutivo municipal: “Ahora le vamos a hacer una presentación en transcurso de la semana del plan de trabajo que tenemos previsto”.

Sobre la primera etapa del proyecto, detalló: “Que en esta primera etapa y en esta época va a ser todo lo que es desmalezado, corte de árboles, nivelación, o sea el replanteo y la nivelación, y hacer todo lo que podamos, la mayor cantidad de cosas que podamos hacer con la parte de movimiento de suelo para ir ganando tiempo”.

En cuanto a los plazos de ejecución, anticipó: “Cuando mejoren los tiempos para poder comenzar a hacer cordones, veredas y las bases para instalar los juegos, calculamos estar iniciando eso a partir de las primeras semanas de septiembre”.

Respecto al equipamiento del espacio, indicó que aún se encuentra en definición: “En el proyecto que lo vamos a presentar nuevamente la semana que viene, ahí vamos a especificar qué juegos se van a instalar”.

También adelantó la incorporación de sectores recreativos: “Se está incluyendo dos sectores para canchitas de fútbol, y estamos evaluando de poner una bicicenda en lugar de caminata”. “Creemos que va a ser un lugar atractivo e importante para la ciudad”, sostuvo.

Por otra parte, Fonseca se refirió a la obra de refacción del Gimnasio Municipal N°2 del barrio Chanico Navarro, donde se proyecta una intervención integral dividida por etapas.

“Son cuatro o cinco ítems importantes que serían todo lo que es cerramiento, aislación térmica, calefacción y la parte de iluminación”, indicó.

En ese marco, explicó que el proyecto se ejecutará con participación de empresas locales y por rubros específicos. “Creemos que vamos a poder hacerlo directamente con empresas locales y distribuir, digamos, por cada ítem a la gente que está especializada en cada una de las cosas”.

Finalmente, se refirió a los plazos de ejecución de la obra del gimnasio, y precisó: “Bueno, el compromiso es que esté para marzo del 2027, por eso también nosotros en base a eso tenemos que presentar un plan de trabajo y un plan de inversión al intendente como para poder dar inicio y empezar a hacer compras de equipamiento o de materiales en lo que vamos a hacer por la administración y lo que se va a contratar. Tenemos que terminar de armar los pliegos para llamar a concurso”.

R.G