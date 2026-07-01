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Por Redacción Red43

Esquel se prepara para recibir el eclipse solar anular 2027

Esquel avanza en los preparativos para el evento astronómico más importante del año. El 6 de febrero de 2027, la ciudad será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse solar anular. 
Por Redacción Red43

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En el marco de un evento turístico y astronómico sumamente importante para la localidad y la región, instituciones y prestadores turísticos de Esquel se reunieron para proyectar cuestiones operativas y logísticas de cara a este acontecimiento.

 

Participaron en el encuentro referentes de la subsecretaría de Turismo de Esquel, del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Esquel, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, de la Cámara de Turismo del Oeste de Chubut, y prestadores turísticos de Esquel y Alto Río Percy.

 

Pablo Gerez, guía astronómico de Chubut Explorers y encargado de coordinar el evento, adelantó que ya se preparan cinco campamentos astronómicos, una posible salida especial de La Trochita, y aproximadamente un movimiento turístico de 30.000 personas que podrían visitar la provincia desde diferentes lugares del país y del mundo.

 

En este sentido, Gerez destacó algunas consideraciones importantes a tener en cuenta como la planificación de la circulación vial en rutas provinciales y nacionales, teniendo en cuenta la cantidad de concurrentes, y el uso de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 12 en el acceso al Área Natural Protegida  Piedra Parada. 
Un aspecto sumamente relevante que remarcó el especialista, consistió en el cuidado de la vista para observar el eclipse: “tenemos que evitar sí o sí mirar directamente el sol para no dañar nuestra vista, tenemos que usar las gafas para observar eclipses y promover su buen uso”, destacó.

 

Próximos pasos

 

Dentro de la agenda de trabajo propuesta entre las instituciones, se acordó el desarrollo de acciones de promoción institucional junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y el involucramiento de más instituciones provinciales y locales para continuar trabajando aspectos operativos del evento.

 

Asimismo, Gerez adelantó que se brindará una capacitación a guías de Esquel y la región para que puedan acompañar las diferentes propuestas turísticas, además de charlas informativas abiertas a la comunidad para que los vecinos puedan apropiarse del evento.

 

 

 

R.G

 

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