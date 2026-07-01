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Por Redacción Red43

Los guanacos, una presencia cada vez más frecuente en el camino a La Hoya

Grupos de guanacos se dejan ver con frecuencia en el acceso a La Hoya. Las autoridades recuerdan la importancia de no alimentarlos y circular con precaución para proteger a la fauna y evitar accidentes.
Por Redacción Red43

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Quienes transitan el camino de acceso a La Hoya se encuentran cada vez con mayor frecuencia con grupos de guanacos a pocos metros de la ruta. La escena, que suele llamar la atención de vecinos y visitantes, se ha vuelto habitual en este sector de la montaña.

 

 

 

Los animales pueden observarse pastando o desplazándose con tranquilidad en las inmediaciones del camino, lo que permite apreciar de cerca a una de las especies más representativas de la fauna patagónica. Muchos automovilistas aprovechan el momento para tomar fotografías o registrar videos, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

 

 

 

La presencia de guanacos en esta zona recuerda la importancia de la convivencia con la fauna silvestre. Por ese motivo, se recomienda no alimentarlos, evitar cualquier acción que altere su comportamiento y mantener una distancia prudente durante la observación.

 

 

 

Asimismo, quienes circulen hacia La Hoya deben conducir con precaución, ya que los animales pueden cruzar la calzada de manera imprevista. Reducir la velocidad y respetar las normas de tránsito contribuye tanto a la seguridad de las personas como a la protección de la fauna nativa.

 

 

 

A pocos días del inicio de la temporada invernal, estos encuentros se suman a los atractivos naturales del camino hacia el centro de esquí, donde el paisaje cordillerano ofrece la posibilidad de observar especies autóctonas en su ambiente natural.

 

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