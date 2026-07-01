Realizan tareas preventivas bajo la línea eléctrica del Parque Nacional Los Alerces

Personal del Cuerpo de Guardaparques, del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y del Departamento de Servicios Auxiliares del Parque Nacional lleva adelante tareas de limpieza y manejo preventivo bajo la línea de media tensión que abastece de energía eléctrica a pobladores y prestadores turísticos del área protegida, constituyendo una infraestructura clave para la vida cotidiana y el desarrollo de actividades dentro del Parque.

Los trabajos se realizan durante esta época del año, en el marco de las acciones preventivas que el Parque desarrolla para reducir riesgos antes de la temporada de mayor peligro de incendios forestales. Las tareas consisten en la limpieza de material vegetal acumulado, retiro de ramas y manejo de especies arbóreas leñosas que puedan representar un riesgo por su ubicación o estado, especialmente en sectores próximos a la traza de la línea eléctrica, y tienen un doble objetivo: reducir la acumulación de material combustible en sectores estratégicos y disminuir el riesgo de cortes en el suministro eléctrico provocados por la caída de ramas o especies arbóreas sobre el tendido.

R.G