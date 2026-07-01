Salidas de La Trochita en julio

Desde El Viejo Expreso Patagónico se informó el calendario de salidas previsto para julio, en el tramo que une a la ciudad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

La Trochita se prepara con todo para el mes fuerte de la temporada invernal que acaba de comenzar, posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos para las vacaciones de invierno, al ser ya un paso obligado para los visitantes que llegan provenientes de distintos puntos del país.

En este marco es que desde la Gerencia se detalló el programa de viajes para julio en el trayecto que conecta a la estación Esquel del ferrocarril y a la Comunidad Nahuelpan. Las salidas programadas serán el sábado 4, sábado 11, jueves 16, sábado 18, jueves 23, sábado 25 y jueves 30 de julio.

Además se informó que la posibilidad de sumar adicionales está supeditada a la demanda de boletos.

Por último se indicó que las personas interesadas en obtener un ticket, para disfrutar de esta experiencia única a bordo de la centenaria formación ferroviaria, pueden ingresar al sitio oficial de internet del servicio o acercarse directamente a las boleterías de la Estación Esquel.

EBW