°
° -11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad TrochitaViejo Expreso Patagónico La TrochitaEsquel
01 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Salidas de La Trochita en julio

El Viejo Expreso Patagónico confirmó siete viajes para este mes entre Esquel y Nahuelpan, con la opción de sumar frecuencias adicionales según la demanda de pasajes para la temporada invernal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde El Viejo Expreso Patagónico se informó el calendario de salidas previsto para julio, en el tramo que une a la ciudad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

 

La Trochita se prepara con todo para el mes fuerte de la temporada invernal que acaba de comenzar, posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos para las vacaciones de invierno, al ser ya un paso obligado para los visitantes que llegan provenientes de distintos puntos del país.

 

 

 

En este marco es que desde la Gerencia se detalló el programa de viajes para julio en el trayecto que conecta a la estación Esquel del ferrocarril y a la Comunidad Nahuelpan. Las salidas programadas serán el sábado 4, sábado 11, jueves 16, sábado 18, jueves 23, sábado 25 y jueves 30 de julio.

 

Además se informó que la posibilidad de sumar adicionales está supeditada a la demanda de boletos.

 

 

 

Por último se indicó que las personas interesadas en obtener un ticket, para disfrutar de esta experiencia única a bordo de la centenaria formación ferroviaria, pueden ingresar al sitio oficial de internet del servicio o acercarse directamente a las boleterías de la Estación Esquel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Cipreses: dos personas murieron en un incendio esta mañana
2
 ¿Querés saber cómo está La Hoya? Seguí el minuto a minuto desde tu casa
3
 QEPD Ismael Cassi
4
 Pasó la noche bajo cero en un árbol y preparan un nuevo rescate
5
 "Vamos a poder vivir bien"
1
 Plan Galina: Esquel incorporó un tomógrafo con inteligencia artificial y duplicó la capacidad de su Sala de Diálisis
2
 El Municipio intensifica tareas de mantenimiento y asistencia en sectores afectados por el hielo
3
 Desmalezado, nivelación y movimiento de suelo: así comenzará la obra del Parque Lineal
4
 Esquel se prepara para recibir el eclipse solar anular 2027
5
 El Parque Nacional Los Alerces avanza con trabajos para reducir el riesgo de incendios forestales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -