Terremotos en Venezuela: el desgarrador pedido de la madre del chico argentino que no aparece

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras los terremotos que devastaron el estado venezolano de La Guaira, continúa sin descanso. Mientras los equipos de rescate avanzan sobre una de las estructuras colapsadas, su madre, Blancalida Martínez Coronado, volvió a realizar un emotivo pedido a través de las redes sociales.

Con la voz quebrada por la angustia, la mujer solicitó que continúe la cadena de oración por su hijo, al asegurar que el acompañamiento de miles de personas les da fuerzas para afrontar uno de los momentos más difíciles de sus vidas. "La oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y serenidad", expresó.

La madre explicó que las tareas de rescate debieron suspenderse durante la noche debido a las lluvias, pero se reanudaron durante la mañana. Según indicó, el lugar donde los especialistas creen que podría encontrarse Lucas es de muy difícil acceso y demandará varias horas de trabajo.

"Esperamos traer buenas noticias durante el día. Donde se sospecha que está Lucas es muy profundo y llevará al menos cinco horas llegar hasta allí", señaló.

A través de sus redes sociales, donde reúne una amplia comunidad de seguidores, Blancalida comparte el avance del operativo y el trabajo de los rescatistas que buscan sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

En medio del drama, también relató un hecho que conmovió a quienes siguen el caso: durante una de las tareas de rescate encontraron un gato con vida entre los escombros del edificio donde estaba Lucas. La mujer decidió adoptarlo y aseguró que esperará a que su hijo aparezca para que sea él quien elija su nombre.

Lucas desapareció el miércoles pasado cuando el edificio donde se encontraba colapsó tras los terremotos que afectaron a Venezuela. De acuerdo con el relato de un sobreviviente, el niño habría ingresado al ascensor junto a su tío instantes antes del derrumbe. Esa declaración permitió a los rescatistas delimitar la zona donde concentran actualmente la búsqueda.

Su padre, Marcos Gámez, señaló que aún no lograron establecer con certeza dónde quedó atrapado el menor, aunque sostuvo que hace dos días se habría detectado un intento de comunicación desde el interior de la estructura.

"Por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", expresó. Mientras continúan las tareas de rescate, la familia mantiene la esperanza de encontrar con vida al niño argentino.