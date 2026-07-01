Vecinos impulsan una pasarela peatonal en el Puente Azcuénaga de El Bolsón

Los barrios Usina, Loma Antigua y Los Hornos dieron un paso en un reclamo que lleva años entre las prioridades de quienes viven y circulan por ese sector de El Bolsón. Con el acompañamiento del Foro de Juntas Vecinales, sus representantes presentaron ante la secretaria de Participación Ciudadana, Eugenia Carrizo, un anteproyecto para construir una pasarela peatonal adosada al Puente Azcuénaga.

La propuesta busca ofrecer una alternativa más segura para peatones y ciclistas mientras continúan las gestiones para alcanzar una solución definitiva para la infraestructura existente.

Actualmente, quienes cruzan el puente deben compartir un espacio reducido junto al tránsito vehicular, una situación cotidiana para estudiantes, trabajadores, familias y personas que se trasladan hacia escuelas, centros de salud, comercios y distintos sectores de la ciudad.

Obra pensada para separar el tránsito peatonal de los vehículos

El anteproyecto propone incorporar una estructura lateral destinada exclusivamente a peatones, vinculada al puente mediante un sistema constructivo que deberá definirse a partir de estudios técnicos específicos.

Como primera etapa, se plantea la realización de un estudio integral de factibilidad estructural a cargo de profesionales especializados en ingeniería civil o estructural. Ese análisis permitirá determinar si la estructura actual puede soportar la incorporación de la pasarela y cuáles serían las características técnicas necesarias para su ejecución.

Entre otros aspectos, el estudio deberá evaluar el estado general del puente, la capacidad de carga, los sistemas de anclaje más adecuados y las condiciones ambientales propias del valle del río Quemquemtreu.

Demanda histórica de los barrios

Durante la reunión mantenida con el Municipio también se analizó la necesidad de sumar el acompañamiento de distintos organismos públicos para transformar la iniciativa en una obra concreta.

En ese marco, los representantes vecinales adelantaron que el próximo jueves presentarán el proyecto al gobernador Alberto Weretilneck con la intención de obtener respaldo del Gobierno provincial para avanzar con las instancias técnicas y administrativas necesarias.

Desde las juntas vecinales sostienen que se trata de una demanda histórica vinculada directamente con la seguridad vial y la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

Beneficios que plantea el proyecto

Además de mejorar las condiciones de circulación para peatones y ciclistas, la propuesta contempla ventajas para personas mayores y vecinos con movilidad reducida, al tiempo que permitiría reducir situaciones de riesgo derivadas de la convivencia con el tránsito vehicular.

El documento también plantea que la pasarela podría cumplir una función importante durante incendios, contingencias o evacuaciones preventivas, ofreciendo una vía alternativa para el desplazamiento de personas.

Por otra parte, quienes impulsan la iniciativa remarcan que el puente es utilizado con frecuencia por visitantes que se dirigen hacia campings, espacios recreativos y otros puntos de interés de la localidad, por lo que la obra también contribuiría a ordenar y hacer más segura la circulación peatonal.

Trabajo vecinal y participación ciudadana

El anteproyecto incorpora además la posibilidad de sumar participación vecinal en distintas etapas del proceso, desde tareas de acondicionamiento del sector hasta campañas de concientización sobre seguridad vial y cuidado del espacio público.

Los impulsores de la propuesta señalaron que continuarán realizando gestiones ante organismos municipales y provinciales para lograr que el estudio de factibilidad pueda concretarse y abrir así el camino hacia una obra largamente esperada por quienes utilizan diariamente el Puente Azcuénaga.