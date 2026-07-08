Alerta en El Bolsón: Por lluvias intensas cerraron todos los senderos del ANPRALE

El cierre de senderos en ANPRALE fue dispuesto de manera preventiva ante la alerta roja por lluvias intensas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). La medida alcanza a todos los circuitos de trekking del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido y permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan garantizar un acceso seguro.

El pronóstico prevé lluvias persistentes durante el miércoles, con acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros, aunque en algunos sectores podrían alcanzar los 150 milímetros. En zonas de mayor altura también se esperan nevadas y precipitaciones mixtas.

Riesgos en zonas de montaña

Indicaron que este tipo de condiciones meteorológicas pueden aumentar los riesgos en ambientes naturales, donde podrían producirse crecidas repentinas de arroyos, movimientos de terreno, caída de ramas y árboles, además de complicaciones para circular por los senderos.

Por este motivo, se solicitó a quienes tenían planificadas actividades de trekking o recorridos recreativos reprogramar sus visitas hasta que el estado del área vuelva a ser adecuado.

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, señaló que la prevención es una herramienta fundamental para evitar situaciones peligrosas y pidió respetar la suspensión del ingreso mientras continúe vigente la alerta.

Recomiendan consultar el estado de los senderos

Desde la Secretaría recordaron que las condiciones climáticas dentro del ANPRALE pueden presentar mayor intensidad que en sectores urbanos, por lo que recomendaron mantenerse informado mediante los canales oficiales antes de realizar actividades al aire libre.

Las personas que tengan previsto visitar el área pueden consultar las actualizaciones sobre el estado de los senderos y las condiciones de acceso en www.anprale.com.

Mientras continúe el seguimiento del fenómeno meteorológico, se evaluará la evolución de las condiciones para determinar cuándo será posible habilitar nuevamente los circuitos de trekking.

O.P.