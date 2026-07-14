-2°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina culturaPercusiónLlamada TierraLago Puelo
14 de Julio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Este sábado habrá un show de percusión y una gran jam musical

La propuesta de Llamada Tierra será este sábado 18 de julio en Lago Puelo, con una noche de música, tambores y un espacio abierto para quienes quieran sumarse con sus instrumentos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El show de percusión tendrá una nueva edición este sábado en Lago Puelo con una jornada en la que habrá espectáculo en vivo, encuentro musical y una jam abierta para compartir sonidos junto a artistas y participantes.

 

La cita será a partir de las 20 horas en Patagonia Azul Hostel Boutique, ubicado sobre Ruta 16, kilómetro 8,3. La actividad es organizada por Llamada Tierra y propone una noche donde el ritmo de los tambores será el protagonista.

 

Una noche para escuchar y también participar

Durante la primera parte del encuentro se presentará un show de percusión con música y energía en vivo. Luego, el escenario quedará abierto para una jam de percusión, invitando a quienes tengan instrumentos a acercarse y formar parte de la ronda musical.

 

 

Las entradas anticipadas tienen un valor de $7000, mientras que en puerta costarán $10.000. También habrá descuento para alumnos y alumnas.

 

Para reservar un lugar, se puede realizar una transferencia al alias LLAMADATIERRA y enviar el comprobante por mensaje al número +54 9 280 468-7031.

 

Durante la noche habrá buffet con opciones vegetarianas y sin TACC, además de cerveza tirada y tónica de Nueva Cepa.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un avión con los colores de otra época sorprendió en Esquel: la historia detrás del Boeing 737-200 "Ciudad de Esquel"
2
 Wilfredo Martínez Chávez QEPD
3
 Detuvieron a una mujer por el presunto homicidio de su pareja en el barrio Sudelco de Esquel
4
 Detienen a un hombre con pedido de captura en el Hospital de Trevelin
5
 Alquiler de equipos y taller especializado: la propuesta de Guanacos Ski Rental para este invierno
1
 Esquel: se repartieron más de 16 millones de pesos en becas para atletas locales
2
 Trevelin: cazaban liebres, pero no contaban con los permisos correspondientes
3
 Tres héroes caídos en combate y la memoria de quienes volvieron: el nuevo memorial de Esquel
4
 Vacaciones de invierno en la Comarca Andina: Qué hacer cuando llueve o hace mucho frío
5
 España y Francia, una rivalidad centenaria que suma otro capítulo en el Mundial
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -