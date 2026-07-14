Este sábado habrá un show de percusión y una gran jam musical

El show de percusión tendrá una nueva edición este sábado en Lago Puelo con una jornada en la que habrá espectáculo en vivo, encuentro musical y una jam abierta para compartir sonidos junto a artistas y participantes.

La cita será a partir de las 20 horas en Patagonia Azul Hostel Boutique, ubicado sobre Ruta 16, kilómetro 8,3. La actividad es organizada por Llamada Tierra y propone una noche donde el ritmo de los tambores será el protagonista.

Una noche para escuchar y también participar

Durante la primera parte del encuentro se presentará un show de percusión con música y energía en vivo. Luego, el escenario quedará abierto para una jam de percusión, invitando a quienes tengan instrumentos a acercarse y formar parte de la ronda musical.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $7000, mientras que en puerta costarán $10.000. También habrá descuento para alumnos y alumnas.

Para reservar un lugar, se puede realizar una transferencia al alias LLAMADATIERRA y enviar el comprobante por mensaje al número +54 9 280 468-7031.

Durante la noche habrá buffet con opciones vegetarianas y sin TACC, además de cerveza tirada y tónica de Nueva Cepa.

O.P.