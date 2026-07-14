Se desnudó y salió a correr por las calles de la ciudad hasta que la policía pudo detenerlo

El insólito episodio que se viralizó durante el fin de semana en Cipolletti ya tiene una explicación oficial. La Policía confirmó que el hombre que fue filmado corriendo completamente desnudo por la vía pública atravesaba un brote asociado al consumo problemático de drogas y que, tras ser demorado, recibió asistencia médica.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en jurisdicción de la Comisaría 24. Según explicó el comisario Patricio Musari en diálogo con el programa Pasa de Todo, la intervención comenzó cuando una vecina se acercó personalmente a la dependencia policial para alertar que un hombre corría desnudo por la calle.

"Una vecina informó respecto a la presencia de un sujeto que andaba corriendo completamente desnudo. Inmediatamente salió una comisión policial al lugar", relató el jefe policial.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre corriendo sin ropa. Si bien la situación generó sorpresa entre los vecinos y los propios policías, la intervención se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Musari explicó que el hombre no ejerció resistencia durante la detención y que no portaba ningún elemento que representara un peligro.

"Corría bastante rápido y eso hacía un poco más dificultosa la aprehensión, pero no ofreció resistencia", señaló.

Tras identificarlo y dialogar con sus familiares, los efectivos establecieron que el hombre se encontraba atravesando un brote relacionado con el consumo de sustancias.

"Sus padres informaron que tiene problemas de consumo, por lo que se convocó al personal de salud para brindarle la asistencia correspondiente", indicó el comisario.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, el hombre se encontraba en la vivienda de sus padres y salió vestido. Sin embargo, en un momento determinado se quitó toda la ropa y comenzó a correr por la vía pública.

El episodio fue captado por varios vecinos con sus teléfonos celulares y las imágenes rápidamente comenzaron a circular por redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

Si bien en un primer momento la situación motivó una intervención policial por un posible caso de exhibicionismo, previsto en el Código Penal, las averiguaciones posteriores determinaron que el comportamiento estaba relacionado con un cuadro de salud.

Desde la fuerza remarcaron que la prioridad fue garantizar la atención médica del hombre y señalaron que, si no recibe el tratamiento adecuado para su problemática de consumo, una situación similar podría repetirse.

Musari también aclaró que, al menos en la jurisdicción de la Comisaría 24, no existían antecedentes de intervenciones previas con esta persona por hechos de características similares.