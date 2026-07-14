Los mensajes de odio pudieron más y “El Gorosito” se quedó sin la camiseta argentina

Era la segunda vez que El Gorosito se mostraba con la casaca tradicional para un campeonato mundial y esta vez la iniciativa surgió de la comunidad educativa del jardín material privado Ico Ico.

Esa institución contó con el apoyo de emprendedores locales cuyas identificaciones publicitarias quedaron estampadas en la tela de grandes dimensiones que se le colocó el domingo, luego del pase a semifinales en el Mundial que se disputa en Estados Unidos.

Para colocarla, se necesitó de un camión con hidrogrúa; el mismo que se utilizó para retirarla a mediodía de este lunes, generando una gran desilusión en la comunidad teniendo en cuenta que gente de todas las edades llegó hasta la plazoleta del microcentro para tomar fotografías y filmaciones.

Además, imaginaban contar con un escenario potenciado de argentinidad para los próximos festejos populares deportivos, más allá de los resultados de los dos partidos por la copa mundial que le restan jugar al equipo nacional.

Las autoridades del jardín maternal argumentaron que habían resuelto retirar la indumentaria por mensajes ofensivos que recibieron por redes sociales, aunque no precisaron quienes las formularon ni cuáles fueron los fundamentos.

El comunicado de la institución expresa, entre otras cosas, que “en las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes con expresiones de odio, agresiones e insultos que nos entristecen profundamente”, aclarando que “la propuesta nació desde la buena fe, con el único objetivo de aportar algo positivo a nuestra ciudad. Nunca buscamos generar enfrentamientos ni ofender a nadie”.

"Sin embargo, debido a que la colocación de la camiseta ha generado malestar en parte de la comunidad, y con el fin de evitar que una iniciativa pensada para sumar continúa generando divisiones, hemos decidido retirarla”.