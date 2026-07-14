La Copa Challenger tuvo su estreno y ya coronó a sus primeros campeones

El futsal esquelense sumó una nueva competencia a su calendario. Durante el receso invernal se disputó la primera edición de la Copa Challenger Invierno 2026, un certamen organizado por la Asociación Futsal Esquelense (AFE) que, a partir de este año, se jugará al finalizar cada torneo apertura.

El formato reúne a los mejores equipos de cada categoría en una definición de eliminación directa. En la rama masculina participan los campeones de las divisiones Honor, A, B y C, mientras que en la femenina clasifican los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura.

En varones, las semifinales enfrentaron a Club del Campo, campeón de Honor, con Austral, campeón de la A, y a RyR Futsal, campeón de la B, frente a Deportivo Campito, campeón de la C. Tras superar sus respectivos cruces, Club del Campo y RyR protagonizaron la gran final.

El conjunto de Club del Campo volvió a demostrar su gran presente y se quedó con el título, convirtiéndose en el primer campeón de la Copa Challenger. De esta manera, sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas luego de haberse consagrado también en el Torneo Apertura de la División de Honor.

El título femenino quedó en manos de Fontana

En la rama femenina, Patagonia se midió con Fontana en una semifinal, mientras que Lala Gym e Italy Futsal reeditaron la final del Apertura en la otra llave. Fontana e Italy avanzaron al partido decisivo, donde el equipo Trevelinense logró imponerse para quedarse con el campeonato.

Con estos resultados, Club del Campo y Fontana fueron los primeros clubes en inscribir su nombre en la Copa Challenger, un trofeo que continuará sumando campeones edición tras edición y que busca convertirse en una tradición del futsal esquelense durante el receso de invierno.

MA