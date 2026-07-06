Lala Gym y Del Campo gritaron otra vez campeón en una gran jornada de finales del futsal Esquelense

El futsal esquelense cierra su temporada y este domingo se vivió una verdadera fiesta deportiva en el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”, donde desde la tarde se disputaron promociones, partidos por terceros puestos y las tres finales principales de la jornada, con un gran acompañamiento del público durante todo el día.

La actividad comenzó a las 16 horas con el partido de promoción entre Caravana Futsal y Sudelco Futsal, un encuentro que abrió la programación con intensidad y marcó el inicio de una larga tarde de definiciones.

A las 17 horas se disputó otra promoción clave, entre Sin Rienda Futsal de la División de Honor y Halcones Futsal de la División A, en un cruce que mantuvo la tensión propia de los partidos por permanencia y ascenso, con mucho en juego para ambos equipos.

Ya en el tramo decisivo de la jornada, a las 18 horas se jugó el tercer puesto femenino, donde Patagonia Futsal se impuso con claridad ante Fontana Futsal. El conjunto ganador cerró su participación en el podio con una actuación sólida y efectiva, aprovechando sus oportunidades para quedarse con el tercer lugar.

Final de la B y Femenino

A las 19 horas llegó la final de la División B, en la que RyR Futsal fue ampliamente superior y venció 5-1 a Keloke Futsal. El partido mostró desde el inicio la contundencia del campeón, que impuso ritmo, juego y eficacia ofensiva para quedarse con el título y sellar además el ascenso a la División A.

Luego, a las 20 horas, se disputó la final femenina entre Lala Gym e Italy Futsal. El encuentro tuvo un desarrollo más cerrado en el arranque, pero Lala Gym logró destrabarlo en el primer tiempo con un gol de Ana Gómez. En el complemento, la jugadora de la selección local, Lihuen Suárez amplió la ventaja para el 2-0 definitivo, resultado que le permitió al equipo consagrarse nuevamente campeón y sostener su dominio en la categoría.

Final de Honor

La jornada culminó a las 21 horas con la gran final de la División de Honor, protagonizada por Club Del Campo y Transporte Wenu, en el cierre más esperado del día. El partido fue parejo y cambiante: Del Campo abrió el marcador a través de Franco Chico, pero Elvis Bahamonde igualó rápidamente para Wenu al inicio del segundo tiempo.

Cuando el encuentro estaba más parejo, apareció Matías Capogrecco con un verdadero golazo de volea al ángulo para vencer a De Godos y estampar el 2-1 a favor de Del Campo. Sin embargo, el propio Capogrecco terminó protagonizando una jugada desafortunada al marcar en contra, decretando el 2-2 que llevó la definición a los penales.

Desde el punto penal, Del Campo mostró mayor precisión, se impuso 3-2 en la serie y volvió a consagrarse campeón de la División de Honor, cerrando una noche cargada de emociones y ratificando su lugar en lo más alto del futsal esquelense.

MA