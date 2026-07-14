Comenzó la escuela municipal de folclore de El Hoyo con clases gratuitas para todas las edades

La escuela municipal de folclore de El Hoyo inició sus actividades con una primera jornada que reunió a personas de distintas edades interesadas en aprender danzas tradicionales argentinas. Las clases son libres y gratuitas y se dictan en la Casa de la Cultura.

Con más de 30 inscriptos, la iniciativa marca el inicio del primer Ballet Municipal de Folclore de El Hoyo, un proyecto que apunta a consolidar un espacio artístico permanente y acercar la danza folclórica a vecinas y vecinos de toda la localidad.

Un proyecto para fortalecer la identidad cultural de El Hoyo

El profesor del ballet, Joel Alonqueo, invitó a quienes quieran sumarse a ser parte de esta propuesta y explicó que el objetivo es crear un grupo activo de bailarines y bailarinas que pueda representar a la localidad en distintos escenarios. “Este es un proyecto que nació para que el pueblo tenga representación local, regional, provincial y por qué no, nacional”, expresó Alonqueo, quien también remarcó la importancia de recuperar y transmitir las raíces culturales a través de la danza.

Por su parte, la profesora Oriana Huenelaf remarcó la alegría por el comienzo de esta etapa y señaló que la intención es que el folclore tenga cada vez más presencia en la vida cotidiana de El Hoyo, con nuevos proyectos vinculados al ballet.

Cómo son las clases de la escuela municipal de folclore de El Hoyo

La propuesta está abierta a personas que quieran iniciarse en la danza o continuar su formación. Los profesores trabajarán sobre danzas tradicionales y norteñas argentinas, además de incorporar expresiones como el paso doble, el balsecito, la ranchera y el chamamé.

Las clases se realizan todos los martes en la Casa de la Cultura de El Hoyo con los siguientes horarios:

Niños y niñas: de 16 a 17 horas.

Principiantes: de 17 a 18 horas.

Avanzados: de 18 a 20 horas.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en la Casa de la Cultura, ubicada en el centro de la localidad, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

También están disponibles los contactos 2944 210247 y el correo electrónico cultura@elhoyo.gob.ar para quienes quieran recibir más información.

O.P.