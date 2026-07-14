Perros con buen olfato: detectaron contrabando de perfumes valuados en más de 15 millones

Un operativo conjunto entre la Sección Antinarcóticos de la Policía del Chubut y la Dirección Regional Aduanera (ARCA) permitió el secuestro de 289 perfumes importados de contrabando, valuados en aproximadamente 15 millones de pesos, durante un control realizado en un depósito de encomiendas de Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se llevó a cabo a principios de este mes en las instalaciones de la empresa de transporte Vía Cargo, donde efectivos realizaban una inspección de rutina sobre la paquetería en tránsito.

Durante la fiscalización se emplearon tres canes detectores y un sistema de escaneo móvil, tecnología que permitió detectar densidades irregulares en cuatro bultos de gran tamaño. Tras la apertura de los paquetes, los agentes constataron que contenían frascos de perfumes de reconocidas marcas internacionales.

En ese momento se presentó un hombre de 51 años, identificado por sus iniciales V. J. A., con la intención de retirar la mercadería. Al ser consultado por las autoridades, manifestó que las fragancias habían sido adquiridas en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Sin embargo, no pudo acreditar su legal ingreso al país ni presentar la documentación respaldatoria o las estampillas fiscales obligatorias.

Ante esta situación, la totalidad de los productos fue decomisada por infracción al artículo 987 de la Ley N.º 22.415 del Código Aduanero. Según indicaron fuentes oficiales, el volumen de la mercadería evidenciaba que estaba destinada a su comercialización ilegal en la región.

El cargamento permanece actualmente bajo resguardo en depósitos fiscales y a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una investigación que busca determinar el origen de las fragancias y desarticular los canales clandestinos de distribución de mercadería de contrabando en la Patagonia central.