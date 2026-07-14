Después de la lluvia, el cielo prepara una nueva postal invernal

Después de un lunes atravesado por la lluvia en distintos momentos del día, la Comarca Andina continúa bajo un escenario invernal, con probabilidad de nevadas, precipitaciones y viento durante una jornada donde el paisaje puede volver a transformarse.

La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 2°C y probabilidad de nevadas. El viento se mantendrá moderado desde el noroeste, con velocidades entre 7 y 12 km/h, por lo que la sensación será de ambiente frío, especialmente en las primeras horas.

Durante la tarde llegará el tramo más inestable del día. La temperatura podría alcanzar los 6°C, pero con aumento del viento del oeste, que podría ubicarse entre 23 y 31 km/h. En ese período aparecen mayores chances de lluvias y nevadas, principalmente en sectores más altos de la cordillera.

La noche mantendrá la posibilidad de precipitaciones, con temperaturas alrededor de los 5°C y viento del noroeste. El escenario seguirá siendo de humedad y nubosidad, después de varios días donde el invierno mostró diferentes caras: nieve en algunos momentos, lluvia persistente y también jornadas con espacios de sol.

El comportamiento de estos días vuelve a mostrar una característica habitual de la Comarca Andina durante julio: en pocas horas el paisaje puede cambiar, con sectores donde la lluvia domina y otros donde la altura favorece la presencia de nieve.

Con la mirada puesta también en lo que viene, la semana tendrá además un momento especial para muchas personas: mañana miércoles desde las 16 hs, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

Mientras tanto, este martes invita a salir atentos al cielo, con abrigo a mano y la posibilidad de volver a ver una postal blanca en algunos rincones de la Comarca.

O.P.