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Por Redacción Red43

Miércoles con lluvias aisladas, viento intenso y una máxima de 9°C en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con probabilidad de lluvias durante la madrugada y la tarde. Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h y cielo mayormente nublado durante gran parte del día.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 15 de julio una jornada inestable en Esquel, con lluvias aisladas en dos momentos del día, fuerte viento del noroeste y una temperatura máxima de 9°C.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%, una temperatura de 7°C y viento del noroeste entre 7 y 12 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

 

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias (0 al 10%). La temperatura descenderá a 6°C, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

 

Hacia la tarde volverán las lluvias aisladas, con una probabilidad del 10 al 40%. Será el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 9°C, aunque también se registrarán los vientos más intensos: entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

 

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura bajará a 4°C, con viento del noroeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

 

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las ráfagas de mayor intensidad.

 

 

 

R.G

 

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