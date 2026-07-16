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Por Redacción Red43

Jueves lluvioso en Esquel: anuncian precipitaciones durante gran parte de la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias desde la madrugada hasta la noche. La máxima alcanzará los 9 °C y se esperan ráfagas de viento de hasta 69 km/h durante la tarde.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada inestable para este jueves 16 de julio en Esquel, con lluvias durante gran parte del día, temperaturas frescas y viento con ráfagas intensas.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura será de 3 °C y el viento soplará del oeste entre 23 y 31 km/h.

 

Por la mañana, las condiciones se intensificarán con lluvias y una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura descenderá a 2 °C y el viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

 

Para la tarde, el SMN mantiene el pronóstico de lluvias, con la misma probabilidad de precipitaciones (40 al 70%). La temperatura alcanzará la máxima del día, con 9 °C, mientras que el viento del noroeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

 

Hacia la noche continuarán las lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura volverá a ubicarse en 3 °C y persistirá el viento del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

 

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y calles donde las lluvias y el viento puedan reducir la visibilidad y afectar la transitabilidad.

 

 

 

R.G

 

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