Jueves lluvioso en Esquel: anuncian precipitaciones durante gran parte de la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada inestable para este jueves 16 de julio en Esquel, con lluvias durante gran parte del día, temperaturas frescas y viento con ráfagas intensas.

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura será de 3 °C y el viento soplará del oeste entre 23 y 31 km/h.

Por la mañana, las condiciones se intensificarán con lluvias y una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura descenderá a 2 °C y el viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Para la tarde, el SMN mantiene el pronóstico de lluvias, con la misma probabilidad de precipitaciones (40 al 70%). La temperatura alcanzará la máxima del día, con 9 °C, mientras que el viento del noroeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Hacia la noche continuarán las lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura volverá a ubicarse en 3 °C y persistirá el viento del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y calles donde las lluvias y el viento puedan reducir la visibilidad y afectar la transitabilidad.

R.G