Otro despertar bajo la lluvia, aunque esta vez con el corazón un poco más contento

El sonido de la lluvia volvió a ser el primero que escucharon muchas personas al abrir los ojos este jueves en la Comarca Andina. Después de varios días con precipitaciones intermitentes, el agua sigue diciendo presente. Sin embargo, esta mañana tiene un clima especial: la alegría por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial todavía se siente en las casas, en los grupos de WhatsApp y en las charlas de cada rincón de la Comarca.

La lluvia comenzó temprano y durante la mañana puede presentarse con intensidad por momentos. Además, rige una alerta amarilla por precipitaciones persistentes, especialmente en sectores cordilleranos, donde no se descarta que aparezcan episodios de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar alrededor de 9°. El viento del noroeste irá ganando fuerza durante la tarde, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían acercarse a los 70 km/h.

Hacia la noche se esperan unos 2°, mientras continuarán las precipitaciones, que otra vez podrían alternar entre lluvia y nieve en sectores altos de la cordillera.

Después de tres jornadas consecutivas con precipitaciones, el paisaje sigue transformándose. Arroyos con más caudal, cerros cubiertos por nubes bajas y la leña encendida vuelven a ser parte de la escena cotidiana.

Y este jueves, la lluvia encuentra a la Comarca con un motivo extra para compartir el día. Después de una noche de festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial, el invierno sigue escribiendo su propia postal: agua que cae sobre los bosques, mate de por medio y una alegría que todavía se comenta en cada casa, en cada trabajo y en cada encuentro. El domingo llegará el gran desafío frente a España. por ahora, la lluvia y la ilusión parecen avanzar juntas.

O.P.