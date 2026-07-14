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Por Redacción Red43

Martes con nubosidad variable y máxima de 9°C en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias durante gran parte del día. Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 14 de julio una jornada con nubosidad variable en Esquel y una temperatura máxima de 9°C.

 

Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 2°C y viento del noroeste entre 13 y 22 km/h.

 

Por la mañana se espera un cielo mayormente nublado, con una mínima de 0°C y viento del noroeste con la misma intensidad.

 

En horas de la tarde volverán las condiciones parcialmente nubladas, con la temperatura máxima de la jornada y viento del oeste entre 23 y 31 km/h.

 

Hacia la noche, el SMN prevé lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá a 5°C y el viento soplará del noroeste entre 7 y 12 km/h.

 

 

 

R.G

 

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