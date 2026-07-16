Pasión sin límites: pidió “prestado” un bebé para poder entrar a ver la semifinal

La pasión por el fútbol no tiene límites entre los argentinos, y así lo demuestran en cada ocasión que tienen, por lo que el Mundial 2026 no es la excepción. En las últimas horas, en medio de la emoción desbordada por presenciar una semifinal histórica, un hincha argentino dejó de regaló una historia sorprendente en el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

La desesperación y las ansias por estar en el partido, llevó a un hombre - que no tenía entrada para ingresar al estadio de Atlanta - a usar todo su ingenio para lograr su cometido.

Le pidió a una familia que le prestara a su bebé que llevaban en brazos. Ese fue el inicio de una estrategia que usó y logró estar junto a miles de fanáticos esperaban uno de los partidos más importantes del torneo.

“Sentía que tenía que entrar”, contó el hincha. Seguido de eso, detalló cómo comenzó su travesía para evitar que lo rechazaran en la entrada del Estadio Atlanta (conocido como Mercedes-Benz Stadium): “Me desesperé y empecé a decir ‘Tato pensá, pensá’ y veía a la gente, el accionar, los molinetes, pedían ticket”.

Lo increíble vino después, cuando relató la impensada técnica que se le ocurrió para pasar desapercibido entre los guardias de seguridad de la cancha: “Viene un matrimonio argentino y les digo ‘¿No me dejas hacerle upa al bebé?’. La mujer me decía ‘No, ¿cómo le vas a hacer upa?’, porque era una beba de seis meses“.

Sin embargo, el hombre insistió con su insólito pedido para que el padre de la familia lo ayudara. “Le digo al flaco, convenciéndolo, ‘Por el amor de Dios, préstame al bebé’. Me presta al bebé en el primer molinete y después ya no me lo quería prestar pero eran tres molinetes”.

“Yo mostraba una foto de un ticket pero no era dinámico, no giraba, siempre te miran a ver si giran. Pero como yo estaba con el bebé, me puse lentes de leer, me saqué el piluso, era un señor. Mostraba con el bebé a upa y claro, se relajan”, siguió narrando entre risas.

Finalmente, después de varios malabares para ingresar al estadio, el hincha contó cómo fue el final feliz: “Entonces ‘Go, go, go’, y en el último (molinete) que es el que no abre, iban dos ingleses y bueno, me les chupe con el trencito de Alcides”.

El protagonista aseguró que recurrió a esa maniobra porque los valores de la reventa eran exorbitantes y estaban fuera de su alcance "no se pueden pagar" . Sin embargo, afirmó que para la final ante España sí asistirá con una entrada comprada de forma legal.