Tres propuestas para disfrutar del folklore este fin de semana

Quienes disfrutan del folklore tendrán varias opciones para salir este fin de semana en la Comarca Andina. Entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio habrá tres encuentros con música en vivo, danza y espacios para compartir en El Bolsón y Lago Puelo.

Desde una peña con artistas locales hasta una gran tardecita folklórica con ballets y conjuntos de distintos puntos de la Patagonia: la agenda ofrece alternativas para todos los gustos.

Peña folklórica en Cúrate Mijita

La primera cita será este viernes 17 de julio, desde las 21.30, en Cúrate Mijita, ubicado en la esquina de Islas Malvinas y Roca, en El Bolsón.

La peña contará con la participación de Adrián Vivas, Martín Basso y Jainen Sosa, quienes compartirán una noche de chacareras, zambas y música popular.

La entrada tiene un valor de 8.000 pesos y las reservas pueden realizarse al 2944-123880.

Big Restobar propone una noche de chacareras y zambas

También el viernes, Big Restobar abrirá sus puertas para una nueva Noche de Folklore, con un repertorio dedicado a chacareras y zambas.

Sobre el escenario se presentará La Juntada, grupo proveniente de Ñorquinco, integrado por Nazareno Sede, Joaquín Tolosa, Javier Manrique y Sergio Rojas.

Además, llegará desde Bariloche la formación Peñis, integrada por Fernando y Mauro en guitarras, junto a Natalia y Jony en percusión.

El espectáculo comenzará a las 21 horas. Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos anticipadas y 5.000 pesos en puerta.

Lago Puelo celebra el Día del Amigo con una gran tardecita de folklore

El sábado 18 de julio, desde las 19 hasta la 1 de la madrugada, el Gimnasio Municipal de Lago Puelo será escenario de la tercera edición de la Tardecita de Folklore, organizada por el grupo de danzas folklóricas El Arrebol. La jornada reunirá a artistas y ballets de distintos puntos de la Comarca Andina y de la Patagonia.

La grilla incluye al Ballet Folklórico Escencia Rural de Mallín Ahogado, Nacho Zorrilla de Río Mayo, Amigos Peñeros de Lago Puelo y El Bolsón, el Ballet Folklórico Municipal de El Bolsón, el Dúo 440 Guitarras del Sur de El Maitén, el Taller de Danzas Folklóricas La Fortaleza, Seba Arguello Rivera y Morena y su conjunto.

Desde la organización invitan a asistir con pañuelo en mano y muchas ganas de bailar.

La entrada será a colaboración, por lo que cada persona podrá aportar según sus posibilidades.

Además, habrá servicio de buffet con pizzas, empanadas, choripanes y opciones dulces como tartas, budines y bizcochuelos.

Fin de semana para celebrar con música popular

El folklore volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de la Comarca Andina durante el fin de semana. Las tres actividades invitan a compartir música en vivo, danza y encuentros que, además, servirán como antesala de la final del Mundial del Fútbol, y los festejos por el Día del Amigo.

O.P.