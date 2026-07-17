Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
17 de Julio de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

El narco patagónico más buscado que tiene que ir a la cárcel, pero no lo pueden encontrar

Transitó el proceso judicial en libertad, al igual que otros cómplices por tráfico y venta de drogas. Pero tras la sentencia no se presentó a cumplir la condena. “Se lo tragó la tierra”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mientras varios condenados por una vieja causa de drogas que involucró a una decena de mujeres y hombres buscan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, uno de los narcos declarados responsables, de Cutral Co, decidió alejarse de las pautas de conducta impuestas por la justicia federal neuquina y es un interrogante su paradero.

 

El proceso investigativo que involucró a los condenados oriundos de esta capital y Cutral Co quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de personas que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

 

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos de la Policía neuquina se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, fue hallada creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

 

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.

 

Uno de los detenidos y posteriormente acusados, fue Daniel Alberto Vaughan, de 64 años. Como gran parte de los imputados, transitó el proceso en libertad y solo se le impusieron pautas de conducta como mantener su domicilio y número de teléfono.

 

Sin embargo, luego del juicio, las condenas y la presentación de distintos recursos, el TOF avanzó con las notificaciones para que se presenten a cumplir las condenas. Algunos condenados, acompañados de sus defensores, no tuvieron inconvenientes en concurrir a las oficinas judiciales para quedar a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

 

Pero uno de los casos que se convirtió en una figurita difícil tiene como protagonista a Vaughan, un narco de Cutral Co que es buscado desde mediados del mes pasado. Su situación irregular se confirmó esta semana, por otra causa y desde el TOF neuquino hicieron un repaso de los trámites llevados a cabo para ubicarlo.

 

Vaughan informó dos domicilios en Cutral Co, en el barrio Fili Dei Sur y la calle General Paz. A ambos puntos concurrieron efectivos de la División Antinarcóticos de Cutral Co y no lo ubicaron. Muy molestos, los camaristas neuquinos recordaron la obligación de Vaughan de informar cualquier cambio de domicilio.

 

En este marco, fue dictada su rebeldía y por estas horas es buscado por fuerzas provinciales y federales, además de que ya se notificó a la Dirección Nacional de Migraciones

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nora Claudia Saulo QEPD
2
 Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido
3
 ¿Cómo ayudar a un chico a aprender a leer y escribir? Recomendaciones de un especialista
4
 Esquel inaugura el parque solar más importante de Chubut
5
 Agostina Kadomoto asumirá la banca del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante
1
 La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo
2
 Pantallas, errores y correcciones: qué deben saber las familias sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura
3
 El sendero de Huella Andina tendrá una nueva pasarela
4
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
5
 La historia de un artista distinto: cantaba en las fiestas de 15 pero ahora por 200 dólares “anima” los velorios
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -