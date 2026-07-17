El narco patagónico más buscado que tiene que ir a la cárcel, pero no lo pueden encontrar

Mientras varios condenados por una vieja causa de drogas que involucró a una decena de mujeres y hombres buscan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, uno de los narcos declarados responsables, de Cutral Co, decidió alejarse de las pautas de conducta impuestas por la justicia federal neuquina y es un interrogante su paradero.

El proceso investigativo que involucró a los condenados oriundos de esta capital y Cutral Co quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de personas que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos de la Policía neuquina se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, fue hallada creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.

Uno de los detenidos y posteriormente acusados, fue Daniel Alberto Vaughan, de 64 años. Como gran parte de los imputados, transitó el proceso en libertad y solo se le impusieron pautas de conducta como mantener su domicilio y número de teléfono.

Sin embargo, luego del juicio, las condenas y la presentación de distintos recursos, el TOF avanzó con las notificaciones para que se presenten a cumplir las condenas. Algunos condenados, acompañados de sus defensores, no tuvieron inconvenientes en concurrir a las oficinas judiciales para quedar a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

Pero uno de los casos que se convirtió en una figurita difícil tiene como protagonista a Vaughan, un narco de Cutral Co que es buscado desde mediados del mes pasado. Su situación irregular se confirmó esta semana, por otra causa y desde el TOF neuquino hicieron un repaso de los trámites llevados a cabo para ubicarlo.

Vaughan informó dos domicilios en Cutral Co, en el barrio Fili Dei Sur y la calle General Paz. A ambos puntos concurrieron efectivos de la División Antinarcóticos de Cutral Co y no lo ubicaron. Muy molestos, los camaristas neuquinos recordaron la obligación de Vaughan de informar cualquier cambio de domicilio.

En este marco, fue dictada su rebeldía y por estas horas es buscado por fuerzas provinciales y federales, además de que ya se notificó a la Dirección Nacional de Migraciones