El premio consuelo: Inglaterra y Francia buscan quedarse con el tercer puesto

Inglaterra y Francia volverán a salir a la cancha este sábado con un objetivo muy distinto al que imaginaron al comienzo del Mundial 2026. Tras caer en las semifinales, ambos seleccionados buscarán despedirse del torneo con una victoria cuando se enfrenten por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro se jugará desde las 18 (hora argentina) y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Dos favoritos que se quedaron a las puertas de la final

La selección inglesa estuvo muy cerca de meterse en la definición del título, pero terminó sufriendo una dolorosa remontada frente a Argentina. Los dirigidos por Thomas Tuchel ganaban 1-0 hasta los 40 minutos del segundo tiempo gracias al gol de Anthony Gordon, aunque la Albiceleste dio vuelta el resultado con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para quedarse con el triunfo por 2-1.

Francia, en tanto, tampoco pudo cumplir con las expectativas. El conjunto de Didier Deschamps cayó 2-0 ante España en semifinales y quedó sin chances de pelear por una segunda Copa del Mundo consecutiva.

El último partido de Deschamps

El duelo también marcará el cierre de un ciclo histórico para Didier Deschamps al frente del seleccionado francés.

El entrenador dirigió a Francia en cuatro Copas del Mundo, conquistó el título en Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y buscará despedirse con un lugar en el podio antes de dejar su cargo, que será ocupado por Zinedine Zidane.

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel apostaría por una formación con mayoría de titulares, aunque también les daría minutos a futbolistas que tuvieron menor participación durante el certamen.

Hora, TV y posibles formaciones

Hora: 18.

TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. También podrá verse por streaming a través de DGO, TyC Sports Play y Mi Telefe.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Warren Zaire-Emery; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Trevoh Chalobah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Un historial con pocos festejos

El partido por el tercer puesto no suele traer buenos recuerdos para ninguno de los dos seleccionados.

Francia disputó tres veces este encuentro: perdió ante Alemania Federal en 1958 y frente a Polonia en 1982, mientras que consiguió el tercer puesto en México 1986 al vencer a Bélgica.

Inglaterra, por su parte, nunca logró ganar este partido. Cayó frente a Italia en el Mundial de 1990 y perdió nuevamente ante Bélgica en Rusia 2018.

Este sábado, uno de los dos logrará despedirse del Mundial 2026 con una sonrisa y subir al último escalón del podio.

MA